Vendió más de 50 millones de discos, pero vive en un pueblo de 120 habitantes con un taller de alfarero y una iglesia del siglo XV

Alejado de los flashes y la fama, uno de los artistas españoles más exitosos encontró su lugar en el mundo en un pequeño pueblo de España . Se trata de José Luis Perales , que vendió más de 50 millones de discos y creó canciones que marcaron a varias generaciones.

Su historia está ligada a Castejón , una pequeña localidad de la provincia de Cuenca y que tiene alrededor de 120 habitantes .

A pesar del reconocimiento mundial que logró a lo largo de su carrera, nunca perdió el vínculo con sus raíces y volvió al rincón de la Alcarria conquense para disfrutar de una vida mucho más tranquila.

Allí nació, construyó su casa y encontró un refugio para dedicarse a la escritura , la cerámica y relacionarse con la naturaleza .

Castejón es una localidad pequeña, de calles tranquilas y construcciones tradicionales, donde el paisaje rural y el silencio forman parte de la vida cotidiana. Está ubicada en la comarca de la Alcarria conquense , en la provincia de Cuenca.

Perales nació en ese pueblo en 1945, pero a los 13 años lo abandonó para estudiar música en Sevilla gracias a una beca. Con el paso del tiempo, su carrera lo llevó a convertirse en uno de los compositores e intérpretes más reconocidos de habla hispana.

Sin embargo, el éxito no lo alejó de sus orígenes, ya que construyó una casa en las afueras de Castejón , donde encontró el espacio necesario para alejarse del ritmo de las grandes ciudades y dedicarse a sus intereses personales.

Además de ser el pueblo natal de José Luis Perales, Castejón conserva construcciones y rincones que permiten conocer cómo era la vida rural en esta zona de España. Entre sus principales atractivos se encuentran:

Entre las especialidades que se pueden probar en las tabernas y restaurantes de la zona se destacan:

Así, Castejón combina historia , arquitectura rural , naturaleza y tradición gastronómica . Pero su vínculo con José Luis Perales le da un atractivo especial: es el lugar al que uno de los músicos más exitosos de España eligió volver para encontrar tranquilidad lejos de los escenarios.

Fuente: TN