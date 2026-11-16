Toti, la mujer de 101 años que revela sus hábitos para vivir: “Me levanto a las 11 y me gusta caminar junto al mar”

Llegar a los 100 años no significa dejar de lado los paseos , los encuentros sociales y los pequeños placeres cotidianos . Mantenerse activo, descansar bien y conservar las ganas de disfrutar de cada día son algunos de los hábitos que pueden contribuir al bienestar durante el envejecimiento .

Para Toti , una mujer gallega que acaba de superar el siglo de vida, la clave está en una rutina simple : dormir lo suficiente, mantenerse en movimiento y disfrutar de los pequeños placeres.

Su día arranca cerca de las 11 de la mañana. “Antes de las 10.30 o las 11 no me levanto nunca”, contó en una charla con la creadora de contenido Sara Guzmán Rodríguez . Después de dormir alrededor de nueve horas , desayuna café con pan y mermelada de naranja amarga, toma su medicación y se prepara para salir.

Lejos de las rutinas estrictas , Toti organiza sus horarios según sus propias necesidades . “Me gusta descansar”, explica. Cuando comienza el día, procura no quedarse en casa: camina por la orilla del mar, usa el transporte público y disfruta de mirar los escaparates.

Uno de los aspectos que más llama la atención de la rutina de Toti es su horario de descanso . No se obliga a madrugar y necesita dormir aproximadamente nueve horas para sentirse bien.

Su desayuno es sencillo: café con pan y mermelada de naranja amarga , un pequeño placer que forma parte de su mañana. Después toma sus medicamentos, se ducha, se arregla y se maquilla antes de salir.

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos , los adultos mayores necesitan entre siete y nueve horas de sueño por noche. No existe un horario universal : la calidad del descanso y las necesidades individuales también importan. El caso de Toti muestra una rutina adaptada a sus propios tiempos, sin perder horas de descanso.

La actividad física es otro hábito central en la vida de Toti. Vive cerca de la costa y disfruta de caminar por la orilla del mar . También utiliza el autobús, recorre las calles y se detiene a mirar los escaparates. Son actividades cotidianas que le permiten mantenerse en movimiento sin seguir un programa de entrenamiento estricto.

La importancia de caminar durante el envejecimiento aparece en la investigación científica. Una revisión publicada en 2026 analizó 46 estudios con más de 367.000 adultos mayores y encontró una asociación entre caminar habitualmente y mejores resultados de salud. Cada incremento de 1.000 pasos diarios se relacionó con un 13% menos de riesgo de mortalidad, aunque se trata de una asociación observacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas mayores realicen actividad física de acuerdo con sus capacidades: caminar, andar en bicicleta, fortalecer músculos y trabajar el equilibrio. En el caso de Toti, caminar es un placer, no una obligación . “Me gusta caminar por la orilla del mar”, cuenta.

Más allá del descanso y el movimiento, Toti destaca la importancia de seguir participando de la vida cotidiana . Va a misa , usa el transporte público , conversa con otras personas y disfruta de observar lo que sucede a su alrededor. Habla de la familia y de sentirse acompañada, conservando espacios de encuentro y relaciones que forman parte de su día a día.

La evidencia científica también estudió este aspecto. Un metaanálisis publicado en 2026 encontró una asociación entre mayor participación social y menor riesgo de mortalidad entre las personas mayores. Aunque los resultados no garantizan vivir más años, sí muestran la relevancia de los vínculos para el bienestar.

Toti disfruta de mirar vidrieras y comprobar “cómo va la moda”. Son intereses que la mantienen conectada con el mundo que la rodea. Cuando le preguntan por su manera de afrontar una edad tan avanzada, destaca la importancia de la actitud: tener ganas de vivir es fundamental.

Su testimonio no presenta una fórmula mágica para llegar a los 100 años, pero deja ver una combinación de costumbres : descansar, caminar, mantener actividades cotidianas, seguir el tratamiento médico y disfrutar de los vínculos. A los 101 años, su mensaje es simple: seguir teniendo motivos para levantarse cada día y disfrutar de las pequeñas cosas.

Fuente: TN