Una mujer de 31 años murió tras sufrir dos paros cardíacos luego de someterse a una cirugía de implantes mamarios

INTERNACIONALES

Cristiane Santos Silva, de 31 años, murió luego de sufrir dos paradas cardiorrespiratorias tras una cirugía para colocarse prótesis mamarias de silicona. El hecho ocurrió en Belo Horizonte, Brasil, y fue confirmado por la clínica donde se realizó el procedimiento.

El cuerpo de Cristiane será sepultado este jueves por la mañana en el cementerio São Miguel, en Itapecerica, en la región centro-oeste de Minas Gerais. La Policía Civil investiga el caso.

Según informó la Clínica Cirurgia Plástica e Nutrição, la intervención se realizó el martes 24 de noviembre y duró aproximadamente dos horas. De acuerdo con el establecimiento, al finalizar el procedimiento, la paciente permanecía consciente y conversaba con el médico cuando sufrió la primera parada cardiorrespiratoria.

El equipo médico inició maniobras de reanimación, que se extendieron durante aproximadamente una hora y media. En el operativo participaron el médico responsable, una anestesióloga, una enfermera y dos técnicas de enfermería.

Luego de ser estabilizada, fue trasladada por el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (Samu) al Hospital das Clínicas. El recorrido hasta el centro de salud demoró aproximadamente 15 minutos.

Ya en el hospital, Cristiane sufrió una segunda parada cardiorrespiratoria. Pese a los esfuerzos de los profesionales, no logró sobrevivir.

La clínica señaló que la paciente había realizado previamente una evaluación preanestésica y estudios de riesgo quirúrgico, entre ellos análisis de sangre, orina y un electrocardiograma. Según los resultados disponibles, no se habían detectado alteraciones ni contraindicaciones para la cirugía.

El procedimiento se había realizado bajo la modalidad de hospital de día, que permite que el paciente permanezca bajo supervisión médica durante el tiempo necesario sin requerir una internación nocturna.

Tras el fallecimiento, el cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal (IML) para los procedimientos periciales correspondientes.

En un comunicado, la clínica expresó sus condolencias a familiares y amigos y aseguró que la atención fue brindada por el equipo presente, con maniobras de reanimación y el posterior traslado al hospital. También manifestó que permanece a disposición para brindar los esclarecimientos que sean necesarios.

La Policía investiga el caso

La Policía Civil de Minas Gerais informó que abrió un procedimiento para reunir información preliminar y esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Por el momento, no brindó detalles sobre la intervención quirúrgica ni sobre las causas de la muerte.

La fuerza indicó que se adoptarán las medidas legales correspondientes y que nuevas informaciones serán comunicadas oportunamente.

Trabajaba en la Cámara Municipal de Divinópolis

Cristiane era empleada de una empresa tercerizada que prestaba servicios de comunicación en la Cámara Municipal de Divinópolis y también trabajaba en TV Câmara.

En un comunicado de condolencias, el Legislativo lamentó su fallecimiento y destacó su compromiso profesional, sus ganas de aprender y el trato amable y respetuoso que mantenía con sus compañeros.

El presidente de la Cámara, Israel da Farmácia, expresó sus condolencias a familiares, amigos, trabajadores y colaboradores, especialmente a los equipos de Comunicación y TV Câmara, con quienes compartía sus jornadas laborales.