“Papá, por favor no me mates”: El audio del nene de 5 años mientras su padre asesinaba a su mamá y a sus dos hermanos

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Una tragedia estremeció a la comunidad de Plant City, Florida, donde un hombre asesinó a su esposa y a sus tres hijos pequeños en una vivienda familiar. El caso generó conmoción entre los vecinos y las autoridades que intervinieron.

El episodio ocurrió en una casa de la localidad, donde efectivos policiales acudieron tras recibir un llamado de emergencia. Durante la comunicación se escucharon gritos y pedidos de auxilio de uno de los niños, lo que agravó el impacto de la situación.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a Isaac Luechtefeld, de 34 años, a su esposa Raquel Luechtefeld, también de 34, y a sus tres hijos, Enoch, de 5 años, Hannah, de 3, y Job, de 1. Todos habían fallecido.

El sheriff del condado describió el episodio como una escena estremecedora y reconoció el fuerte impacto emocional que provocó entre los efectivos policiales y el operador que atendió la llamada de emergencia.

La familia se había mudado a Plant City hacía aproximadamente un año y, según las autoridades, no existían registros previos de incidentes en ese domicilio.

Familiares de las víctimas manifestaron su sorpresa y dolor ante lo sucedido. Aseguraron que no habían advertido señales que anticiparan semejante tragedia y recordaron a la pareja y a los pequeños con profundo pesar.

Raquel era ama de casa y participaba activamente en su iglesia, mientras que junto a su esposo llevaba adelante un emprendimiento de mecánica. Sus allegados describieron a la mujer como una persona querida y a los niños como pequeños alegres y cariñosos.