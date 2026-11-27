El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena contra Ricardo Adolfo La Regina por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes en la zona de Punta Tombo. De esta manera, quedó firme la sentencia de tres años de prisión condicional.

Los hechos ocurrieron entre agosto y diciembre de 2021 en un sector de Punta Clara, al norte de la reserva de Punta Tombo, en Chubut. Allí, durante trabajos de desmonte y apertura de caminos, se removió el suelo en áreas donde se concentra una importante cantidad de nidos y donde los pingüinos se reproducen.

La investigación determinó que las intervenciones provocaron la destrucción de nidos y afectaron tanto a las crías como a ejemplares adultos .

Para reconstruir lo sucedido, la Fiscalía utilizó imágenes satelitales, estudios cartográficos, informes técnicos y testimonios de especialistas.

La Regina fue condenado el 20 de noviembre de 2024 a tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. Además, se ordenó el decomiso de la retroexcavadora utilizada en los trabajos.

En mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó el fallo y ahora el máximo tribunal provincial rechazó el último recurso de la defensa.

El caso tuvo repercusión internacional y fue considerado un precedente en materia de delitos ambientales , por la magnitud del daño y el uso de evidencia científica y tecnológica para demostrar lo ocurrido.

La causa permitió determinar que las tareas realizadas con maquinaria pesada no solo destruyeron sectores de nidificación, sino que también provocaron la muerte de pingüinos adultos y crías.

Los trabajos modificaron el terreno en plena temporada reproductiva de la especie, en un área de gran importancia para la conservación de los pingüinos de Magallanes.

Para demostrar el impacto de las intervenciones, los investigadores reunieron imágenes satelitales, registros fotográficos, informes técnicos y testimonios de especialistas.

Ese material fue clave para establecer la dimensión de los daños y sostener la acusación contra La Regina, en un caso que se convirtió en un antecedente judicial relevante para la protección de la fauna silvestre en la Argentina.

Fuente: TN