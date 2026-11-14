Una estancia de La Pampa tenía 20.000 hectáreas, 20.000 ovejas y 5000 vacas: de sus tierras nació una ciudad de 116.000 habitantes

Durante el siglo XIX, una estancia de La Pampa llegó a tener hasta 20 mil hectáreas y 20 mil ovejas. El terreno, sin embargo, sufrió una importante transformación y, con el paso de los años, de sus tierras nació una ciudad de más de 116.000 habitantes .

Conocida como La Malvina , la estancia fue un importante establecimiento ganadero que, años después, dio paso a la fundación de Santa Rosa , la capital de la provincia. Más allá de las ovejas, contaba con 5000 vacunos y su historia se conserva en una casa museo.

La historia del lugar comenzó en 1882, cuando el coronel Remigio Gil obtuvo 20.000 hectáreas en La Pampa a partir de su participación en la Campaña del Desierto , en la que se despojó de tierras a los pueblos originarios que habitaban la región.

Tan solo un año después, Gil recorrió el terreno junto con su suegro, Tomás Mason , y el general Joaquín Viejobueno. Dos años más tarde, en 1885, Mason se instaló como socio y administrador de la estancia, en busca de impulsar la producción ganadera del lugar.

De acuerdo con una investigación publicada en 2022, el empresario llevó a La Malvina 20.000 ovejas y 5000 vacunos . Además, entre 1885 y 1886 habrían comenzado a levantarse las primeras construcciones rurales, en la zona cercana a la actual laguna Don Tomás.

A medida que crecía la actividad, la estancia empezó a reunir trabajadores y familias. Entre 1889 y 1892, incluso, funcionó un Juzgado de Paz y Registro Civil , antes de la fundación de la ciudad.

Junto a otros vecinos, Mason trazó el futuro pueblo en febrero de 1892. La fundación se dio de manera oficial el 22 de abril de ese mismo año , bajo el nombre de Santa Rosa de Toay.

La localidad creció con el tiempo, hasta transformarse en la capital de La Pampa. Según el Censo de 2022, Santa Rosa tiene 116.083 habitantes y es la ciudad más poblada de toda la provincia.

Por más que gran parte del paisaje rural quedó atrás, el casco antiguo de La Malvina se conserva. La construcción funciona hoy como Casa Museo y fue levantada entre 1910 y 1912 para reemplazar la vivienda previa.

En la actualidad, el edificio es parte de la Reserva Natural Urbana La Malvina , un predio de 130 hectáreas que cuenta con varios senderos, caldenes y eucaliptos. De esta manera, lo que empezó como un establecimiento ganadero del siglo XIX sigue vigente como un espacio histórico de Santa Rosa.

Fuente: TN