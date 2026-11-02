Una enfermera y su hijo de 12 años murieron en un choque frontal: Llevaba puesto el uniforme de trabajo

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Una técnica en enfermería de 39 años y su hijo de 12 murieron en un choque frontal ocurrido durante la noche del jueves 29 de octubre en la ruta BR-280, a la altura de Mafra, en el estado brasileño de Santa Catarina.

Las víctimas viajaban en un Ford EcoSport negro que colisionó contra un Volkswagen T-Cross alrededor de las 20.30, en el kilómetro 154 de la ruta, cerca del puente del río da Areia.

La mujer, identificada como Débora Louise Wichinheski Thomaz, viajaba en el asiento del acompañante y fue encontrada sin vida dentro del vehículo por los bomberos. Todavía llevaba colgada del cuello la credencial de su trabajo, que la identificaba como técnica en enfermería de la red municipal de salud de Indaial.

Su hijo fue encontrado fuera del automóvil, en una zona de vegetación ubicada a unos cuatro metros del vehículo. El menor tampoco sobrevivió a las heridas.

Los conductores de ambos vehículos fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados al Pronto Atendimento São Vicente de Paulo. Uno de ellos, de 40 años, fue atendido por el servicio de emergencias médicas, mientras que el conductor del otro automóvil, de 27, presentaba dolores abdominales y una lesión en el antebrazo derecho.

Débora trabajaba en la UBS Guinther Ricardo Ebert, en el barrio Warnow, de Indaial. Era conocida por sus allegados como Debis y Galega.

Tras conocerse la noticia, la Municipalidad de Indaial expresó sus condolencias y acompañó a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la mujer.

El velatorio de madre e hijo estaba previsto para el viernes por la noche en la Capilla Municipal de Mafra, mientras que el entierro fue programado para el sábado en el cementerio municipal.