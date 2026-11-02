El último adiós a Nancy Godoy: familiares y amigos convocaron a un velatorio público en una plaza de Corrientes

Tras el trágico desenlace del caso de Nancy Godoy , la familia decidió realizar una ceremonia abierta para que todas las personas que compartieron su vida, conocieron su historia y acompañaron su lucha puedan acercarse a rendirle homenaje.

El velatorio público de la docente asesinada en Corrientes se llevará a cabo este miércoles en la Plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal.

Según informaron sus allegados al diario El Litoral, la ceremonia se realizará entre las 6 y las 18. Durante esas horas, la plaza estará abierta para recibir a quienes quieran acompañar a la familia y participar del último adiós.

La convocatoria está dirigida a familiares, amigos, compañeros del ámbito educativo y vecinos de Esquina , además de todas aquellas personas que deseen expresar su cariño y respeto hacia la docente.

En el mensaje de invitación, sus seres queridos eligieron una frase cargada de emoción: “ Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”.

Una vez finalizado el velatorio, los restos de Nancy serán trasladados al cementerio municipal de Esquina , donde se realizará la inhumación.

La organización de la despedida se puso en marcha tras la llegada de sus restos a la localidad, el viernes pasado. La familia dispuso que el homenaje se realice en un espacio público y significativo para la comunidad, para que nadie que quisiera acompañarla se quedara sin la posibilidad de hacerlo.

Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la docente murió de manera extremadamente violenta . El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes, entre ellas la cara, el cuello, las piernas y el abdomen.

El informe también estableció que algunas lesiones se produjeron cuando todavía estaba con vida y que la víctima presentaba signos de defensa. Además, se detectaron desmembramientos y la multiplicidad de heridas permitió inferir que habrían sido utilizadas varias armas.

El abogado Gustavo Briend , representante del marido y los hijos de Nancy, calificó el asesinato como un acto de “absoluto salvajismo” y pidió investigar un posible abuso sexual.

Fuente: TN