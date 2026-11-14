Un sargento de la Bonaerense murió durante un operativo en Chascomús: investigan a un jefe policial por el disparo fatal

Un sargento de la Policía Bonaerense murió anoche tras recibir un disparo en el pecho durante un operativo policial en Chascomús . Por el hecho, quedó bajo investigación el jefe de la Estación de Policía Comunal local, un subcomisario que habría efectuado el tiro.

La víctima fue identificada como Federico Colarusso . Tenía 33 años . El episodio fatal ocurrió durante un despliegue que reunió a agentes de distintas dependencias de la región para detener a cuatro sospechosos buscados por un robo cometido en Alejandro Korn.

Todavía no está del todo claro cómo fue la secuencia, que tuvo lugar en el barrio Lomas Altas. Los agentes llegaron hasta allí en busca de los acusados, que estaban armados . Lo que pasó a continuación es lo que ahora trata de establecer la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja , de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Chascomús.

El operativo no terminó solo con los sospechosos reducidos y arrestados. Colarusso recibió un disparo en el tórax y el proyectil habría salido del arma del jefe policial que participaba del despliegue. El sargento murió a causa de la herida.

Aún no existe una explicación oficial sobre cómo ocurrió el disparo. Según indicaron fuentes oficiales, la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a cargo de las actuaciones por tratarse de un hecho que involucra a integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La autopsia al cuerpo del sargento se realizará este sábado por la tarde-noche y las pericias buscarán establecer las circunstancias del caso.

Colarusso prestaba servicio desde hacía un año en el Destacamento de Policía de Seguridad Vial Lezama . Era oriundo de Ranchos , localidad vecina del partido de General Paz.

Desde la Subsecretaría de Seguridad y Defensa Civil de la Municipalidad de Lezama difundieron un comunicado para despedirlo. “Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento del sargento Federico Colarusso, efectivo del Destacamento de la Policía de Seguridad Vial Lezama”, expresaron.

El mensaje -firmado por la titular del área, Pamela Ferreyra- también señaló que acompañan “a sus familiares, amigos y compañeros de servicio” ante la muerte del policía.

Fuente: Infobae