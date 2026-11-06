Un nuevo tiroteo entre bandas criminales en Fuerte Apache dejó al menos un muerto y un adolescente herido

Los días de violencia en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache , no se detienen. Este viernes se registró un nuevo enfrentamiento armado entre bandas criminales que dejó al menos un muerto y un adolescente de 14 años herido.

El tiroteo ocurrió cerca de las 18, a plena luz del día, dentro del complejo habitacional ubicado en la localidad de Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero. Fuentes del caso indicaron que hubo un intercambio de disparos entre grupos que se enfrentaron en la zona y el menor quedó en medio del fuego cruzado .

Personal de la Policía Bonaerense, junto a efectivos de la Sección Carlos Gardel de Gendarmería Nacional y del operativo Estaciones Seguras acudieron en apoyo de un puesto desplegado en el barrio, después de que se alertara sobre las detonaciones.

Al arribar, los agentes constataron que había al menos una persona fallecida y un herido de bala, según los reportes preliminares. El adolescente fue trasladado rápidamente al Hospital Ramón Carrillo, donde permanece internado.

De acuerdo con las fuentes, la Policía arrestó a cuatro sospechosos . Por el momento, no trascendió cuál habría sido su participación en el ataque ni si tienen relación directa con los autores de los disparos.

La investigación ahora deberá reconstruir la secuencia, identificar a quienes abrieron fuego y establecer el motivo del enfrentamiento.

Mientras tanto, en redes sociales, allegados al chico herido comenzaron a difundir pedidos de oración por su recuperación. Su identidad se mantiene en reserva.

El hecho ocurrió apenas seis días después de otra feroz balacera en Fuerte Apache. La madrugada del sábado pasado, un tiroteo entre los nudos 3 y 6 del complejo dejó dos muertos y tres heridos , entre ellos una joven de 18 años y dos varones de 17 y 20.

En ese caso, los investigadores analizaron la hipótesis de una disputa por la venta de drogas. Las víctimas dijeron que estaban cerca del nudo 6 cuando un vehículo pasó por el lugar y desde su interior dispararon.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran parte de la secuencia posterior al ataque. En uno de los videos se escuchan numerosos disparos y se observan corridas por las calles internas del barrio. Un grupo de hombres armados responde al fuego cruzado mientras se repliega en algunos momentos y busca refugio detrás de autos estacionados, antes de avanzar otra vez.

Otro video deja una escena escalofriante: en la filmación se observa a cinco hombres armados y encapuchados, aparentemente custodiando su guarida. Por allí pasan otros tres, a los que les disparan a quemarropa, apuntándoles primero a las piernas .

Por lo ocurrido aquella noche se abrió una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del Departamento Judicial de San Martín, con la fiscal Daniela D’Elia en turno.

Ambas balaceras, además, se produjeron en una semana marcada también por la detención de Guillermo Agustín Gerez , alias “El Gordo Tilín” , acusado de liderar una banda vinculada al narcomenudeo en la zona. De 24 años, fue detenido en Moreno después de varios meses prófugo.

La Justicia lo investiga por un homicidio y otros delitos, entre ellos amenazas, privación ilegal de la libertad, abuso de armas y lesiones. La acusación sostiene que su grupo, con base en Villa Matienzo , buscaba dominar sectores de Fuerte Apache en medio de disputas por el control territorial y los puntos de venta de drogas .

Fuente: Infobae