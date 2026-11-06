Los Pumas no pudieron con Irlanda, repitieron viejos errores y volvieron a perder en la reanudación del Nations Championship

Los Pumas no levantaron cabeza en Dublín. La asomaron en algún pasaje del primer tiempo, pero Irlanda hizo un trabajo sin fisuras que desnudó aún más las falencias que arrastra el equipo de Felipe Contepomi , que aunque intentó batallar hasta el último minuto, fue barrido de la cancha por el Trébol terminó. La revancha para el Seleccionado será en una semana, ante Italia .

Es la quinta derrota del año en siete partidos y en lo que va del Nations Championship apenas pudo ganar uno, el de la segunda fecha en San Juan ante Gales. En el Aviva Stadium, el equipo de Contepomi recibió dos amarillas, sufrió la baja del capitán Julián Montoya por un golpe en la cabeza que obligó ejecutar el protocolo de conmoción cerebral que si en las tres evaluaciones médicas en la semana no presenta secuelas, podrá jugar el próximo partido.

No perdió por la falta de Montoya, ni por las amarillas. Fue derrotado por un equipo que además de su capacidad encontró en las falencias de Los Pumas las facilidades para no sufrir más allá de que la Argentina consiguió el primer try del encuentro. Hubo muchas pérdidas que atentaron con la idea que tenía Contepomi para este partido.

Los Pumas pasaron gran parte del partido abocados a tareas defensivas, lo que desgastó más rápido al equipo. Más tarde, Contepomi resumió en conferencia de prensa algo que al menos en 2025 había dejado de reclamar: la cohesión de su equipo entre lo que sabe y puede hacer, y la puesta en práctica en la cancha.

Pero la primera señal del partido no fue esa. Argentina consiguió disputar la posesión y jugar buena parte del tiempo en campo rival. Incluso abrió el marcador con una buena acción colectiva que terminó con Mateo Carreras apoyando en el ingoal, luego de una intervención de Tomás Albornoz con el pie que permitió encontrar al wing tucumano en la otra punta. Cepillo no pudo acertar la conversión, pero Los Pumas parecían encontrar argumentos para discutir el partido.

La respuesta irlandesa llegó a los 14 minutos. Con una buena combinación de pases, el local quebró la defensa argentina y Hugo Keenan -que tuvo una noche magistral- apoyó el primero de sus tres tries. Sam Prendergast acertó la conversión y el Trébol pasó al frente. Nunca más el equipo de Felipe Contepomi estuvo por encima en el marcador.

A partir de entonces, el desarrollo comenzó a inclinarse progresivamente hacia el conjunto local. Dan Sheehan amplió la diferencia a los 24 minutos, después de iniciar y culminar una acción ofensiva que volvió a encontrar fisuras en la defensa argentina.

El peor tramo de Los Pumas llegó sobre el cierre de la primera etapa . Keenan volvió a apoyar a los 28 minutos, luego de una gran intervención de Prendergast, que encontró una pelota precisa para ganar un line en los cinco metros argentinos. La conversión estiró la ventaja y dejó a Irlanda en una posición cada vez más cómoda. A los 34 minutos, además, Argentina perdió a Pablo Piccardo por diez minutos tras recibir una tarjeta amarilla . La indisciplina, que ya había empezado a ofrecerle oportunidades al local, se convirtió en un problema determinante.

La situación pudo ser todavía peor antes del descanso. Irlanda llegó nuevamente al ingoal, pero la revisión del TMO anuló el try. Sin embargo, la acción derivó en otro penal contra Argentina por un knee drop de Leonel Oviedo , que debió dejar la cancha. Los Pumas se marcharon al vestuario con una desventaja considerable y la sensación de haber perdido el control de un encuentro que, durante los primeros minutos, había mostrado otra perspectiva.

El complemento no modificó el escenario. Lo primero que hizo Irlanda fue un try, el segundo de Prendergast que también convirtió. Aunque Argentina encontró un descuento rápido con otro try de Mateo Carreras , esta vez convertido por Albornoz, la reacción duró poco.

Los Pumas no consiguieron sostener la iniciativa ni corregir los problemas defensivos y Keenan volvió a encontrar espacios para apoyar. Con Prendergast atinado a los palos, Irlanda llevó la diferencia a 28-12 y dejó el partido prácticamente resuelto, no por la diferencia, sino por la capacidad de anular el crecimiento argentino.

La noche se complicó todavía más para el seleccionado argentino cuando Efraín Elías recibió una nueva tarjeta amarilla . Con un hombre menos, Los Pumas quedaron expuestos y Ronan Kelleher aprovechó la inferioridad numérica para apoyar otro try, convertido por Ciarán Frawley . La diferencia ya era demasiado amplia para cualquier intento de remontada.

Irlanda también tuvo su momento de indisciplina: Sam Illo recibió una tarjeta amarilla a los 21 minutos del segundo tiempo. Pero la amonestación no alteró el rumbo de un encuentro que el conjunto local había resuelto mucho antes. Argentina siguió buscando respuestas, aunque sin encontrar la manera de frenar los avances rivales ni de construir ataques capaces de poner en riesgo la ventaja irlandesa.

El 42-12 final expuso las dificultades de Los Pumas para sostener un partido que durante su primera parte había ofrecido cierta paridad, que tampoco se reflejaba en el marcador. La indisciplina, las dificultades para contener los ataques del local y la incapacidad para mantener el protagonismo terminaron por explicar una derrota contundente. En Dublín, Irlanda no necesitó demasiadas oportunidades para imponer su superioridad

La próxima fecha será ante Italia, en Genova, y luego ante Francia en París , para luego jugar el fin de semana de finales con el rival del hemisferio Norte que ocupe la misma posición que Argentina en la del Sur. Pero hasta entonces, lo que seguirá será el trabajo fino para recuperar una idea que en 2026 parece desdibujada.

Fuente: Clarín