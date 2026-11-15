Un nene de 7 años murió tras el despiste de una camioneta en la ruta 90 en Chaco

Un nene de 7 años murió en un trágico accidente sobre la ruta 90, en la provincia de Chaco . Según las primeras pericias, la camioneta en la que viajaba junto a dos adultos y una niña - que resultaron heridos - despistó y terminó a la vera del camino.

El siniestro ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 65 de la ruta provincial 90 , cerca de la localidad de Pampa Almirón . Los investigadores ahora buscan determinar cuál fue el motivo por el que el conductor perdió el control de la Ford Ranger en la que viajaban.

La trágica escena fue descubierta por un vecino que pasó minutos después del accidente en una Toyota Hilux con destino a General San Martín, según informó Diario norte.

El hombre se detuvo y auxilió a los heridos: los subió a su camioneta y los llevó Hospital Félix Anselmo Pértile . Al llegar, se constató que el niño de 7 años había muerto.

De acuerdo al parte médico publicado por Diario Norte, la nena de 11 años que viajaba junto al chico resultó gravemente herida y fue derivada al Hospital de Resistencia, con el objetivo de que reciba atención de mayor complejidad.

Una mujer de 38 años y un hombre de 39 que iban con ellos también fueron asistidos por las heridas que sufrieron.

La Policía llegó a la escena tras un llamado al 911, pero cuando arribaron las cuatro víctimas del accidente ya habían sido trasladadas al hospital. Ahora se espera el resultado de las pericias para determinar por qué motivo el conductor perdió el control de la camioneta y terminó despistando a la banquina.

Fuente: Clarín