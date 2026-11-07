Un músico ensayaba hasta las 6 de la mañana, su vecina lo denunció por ruidos molestos y la Justicia ordenó pagarle $2,9 millones

Un músico de Godoy Cruz, Mendoza , deberá indemnizar con casi $2,9 millones a su vecina por los ruidos molestos que provocaba con ensayos de piano, guitarra y batería en su departamento. La mujer denunció que durante cinco años soportó sesiones musicales y reuniones que se extendían durante la madrugada, al punto de afectar su descanso y su vida cotidiana.

El conflicto llegó a la Justicia después de varios reclamos ante la Municipalidad, intervenciones policiales y una instancia de mediación que no logró resolver el problema. La demandante, una jubilada que vive con su hija en edad escolar , sostuvo que los ensayos podían comenzar cerca de las 22 y continuar hasta las primeras horas de la mañana. También contó que los fines de semana debía abandonar su vivienda para evitar los ruidos.

Según consta en el expediente, la situación comenzó en 2019 y se prolongó hasta 2024. En ese período, la mujer intentó llegar a un acuerdo con su vecino para establecer horarios de ensayo y evitar las reuniones nocturnas. Sin embargo, aseguró que los compromisos no se cumplieron y finalmente inició una demanda por daños y perjuicios .

La mujer relató que los ensayos eran frecuentes y podían realizarse con piano, guitarra y batería, tanto de manera individual como junto con otros músicos. Según su denuncia, las sesiones nocturnas comenzaban alrededor de las 22 y podían extenderse hasta las 6.30. Ese horario afectaba especialmente el descanso de su hija, que debía levantarse cerca de las 6.15 para ir al colegio.

La demandante también explicó que la situación repercutió en su salud y calidad de vida . Aseguró que necesitaba tomar ansiolíticos para relajarse y conciliar el sueño, y que durante los fines de semana muchas veces se iba de su departamento para evitar las reuniones. Incluso señaló que no podían utilizar con normalidad la terraza del complejo y que debían mantener las ventanas cerradas para atenuar el ruido.

En la presentación judicial también describió las dificultades para realizar actividades cotidianas dentro de su casa. Según su relato, los sonidos impedían mantener conversaciones sin levantar la voz y hasta mirar televisión a un volumen normal se había vuelto complicado.

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El 16 de agosto de 2022, la mujer presentó una denuncia ante la Municipalidad de Godoy Cruz para intentar resolver el conflicto. Meses después, el 3 de noviembre, ambas partes participaron de una audiencia privada en la que acordaron establecer horarios para los ensayos y las reuniones. También evaluaron la posibilidad de insonorizar el departamento del músico .

Sin embargo, según el expediente, el acuerdo se incumplió reiteradamente. El 13 de junio de 2023, la vecina volvió al Centro de Mediación Municipal para solicitar que se dejara sin efecto. Se convocó a una nueva audiencia para el 20 de julio, pero el músico no asistió.

La mujer también realizó llamados al 911 y, en agosto de 2023, envió una carta documento para exigir el cese de los ruidos. Ese mismo año, inspectores municipales constataron sonidos de alto volumen que podían escucharse desde la vía pública. Como consecuencia, la Municipalidad le impuso al músico una multa de $15.000 y le exigió que dejara de provocar ruidos molestos.

La sanción tampoco resolvió el problema. En diciembre de 2024, además, la Justicia ya había ordenado que el hombre realizara las obras necesarias para insonorizar su departamento e impedir que los sonidos de los instrumentos musicales se propagaran hacia el exterior.

El caso llegó al Segundo Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza, que analizó los testimonios, las actuaciones municipales y las pruebas incorporadas al expediente. En su sentencia del 24 de agosto de 2026 , el tribunal consideró que los ruidos superaban los límites de la normal tolerancia y que habían provocado daños a la vecina.

Para fundamentar la decisión, el juez aplicó el artículo 1973 del Código Civil y Comercial , que establece que las molestias ocasionadas por ruidos y otras actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia. La norma permite disponer el cese de esas molestias y la indemnización de los daños que se hayan demostrado.

El fallo reconoció distintos conceptos indemnizatorios:

De esta manera, la suma total quedó fijada en $2.892.500, más los intereses correspondientes . El tribunal también impuso las costas del proceso al músico, que fue condenado a pagar el monto dentro de los diez días de que la sentencia quede firme.

Fuente: TN