No solo sirve para quitar el sarro: por qué recomiendan mezclar ácido cítrico con agua para lavar la ropa

El ácido cítrico suele asociarse con la limpieza de pavas eléctricas, cafeteras y superficies que acumulan sarro . Sin embargo, también puede tener otra aplicación en el hogar: utilizarlo durante el lavado de la ropa para ayudar a controlar los residuos minerales que quedan en las fibras textiles.

La recomendación fue compartida por el ingeniero químico Diego Fernández , creador de contenido de la cuenta de TikTok Renovando con Ideas . El especialista explicó que este compuesto funciona como un agente quelante , es decir, tiene la capacidad de atrapar determinados minerales presentes en el agua. Por eso, puede resultar útil especialmente en zonas donde el agua es dura.

Aunque muchas veces se atribuye el desgaste de las prendas al paso del tiempo o a la falta de detergente, la composición del agua también influye en el resultado del lavado . Los minerales pueden interactuar con los productos de limpieza y dejar residuos que afectan la textura y el aspecto de los tejidos.

El agua dura contiene concentraciones elevadas de minerales, principalmente calcio y magnesio. Cuando estos componentes interactúan con el jabón y algunos detergentes, pueden generar residuos que se adhieren a las fibras textiles.

Con los lavados, esa acumulación puede provocar que las prendas se sientan más rígidas y ásperas , además de perder parte de su brillo original. En la ropa blanca, los residuos también pueden contribuir a que los tejidos adquieran un aspecto grisáceo.

En ese contexto, el ácido cítrico actúa como agente quelante : se une a determinados iones minerales y ayuda a mantenerlos en solución. De acuerdo con Fernández, esta propiedad permite utilizarlo como una alternativa para el enjuague de las prendas.

El especialista también señala que se trata de un ácido débil que, en las concentraciones recomendadas para este uso, puede funcionar como una opción diferente al vinagre y no deja olor después del lavado.

La preparación es sencilla y requiere solamente dos ingredientes. Según la recomendación de Diego Fernández , hay que utilizar:

Para prepararla, hay que disolver el ácido cítrico en el agua hasta que no queden restos de polvo. Una vez lista, la solución se puede conservar en un recipiente adecuado, bien identificado y fuera del alcance de los chicos.

El objetivo es utilizar una pequeña cantidad durante el último ciclo de enjuague , para ayudar a controlar los minerales presentes en el agua.

El procedimiento recomendado por el ingeniero químico consiste en:

Es importante consultar el manual del lavarropas antes de incorporar productos que no estén indicados por el fabricante y respetar las instrucciones de lavado de cada prenda.

Las manchas amarillentas pueden tener distintos orígenes y no siempre responden al mismo tratamiento. En algunos casos, están relacionadas con minerales presentes en el agua , como el hierro y el manganeso, que pueden dejar marcas sobre los tejidos.

Sin embargo, las manchas que aparecen en las axilas y el cuello también pueden deberse a la acumulación de transpiración, desodorantes y antitranspirantes . Por eso, no es correcto atribuir todas esas marcas a los componentes metálicos del agua.

Para determinadas manchas de origen mineral, se difundió otro procedimiento que consiste en disolver una cucharada de ácido cítrico en medio litro de agua y aplicar la solución sobre la zona afectada. Antes de hacerlo, conviene probarla en una parte poco visible de la prenda para comprobar que no altere el color ni el tejido.

El tratamiento no garantiza eliminar cualquier mancha y no reemplaza los productos específicos cuando se trata de marcas de transpiración, grasa u otros residuos.

Aunque es un producto habitual en la limpieza doméstica, el ácido cítrico requiere algunas precauciones para evitar accidentes o daños en las superficies y los materiales.

El ácido cítrico tiene distintas aplicaciones en el hogar, desde ayudar a remover depósitos minerales hasta utilizarse en determinadas rutinas de lavado. Su eficacia depende de la concentración, el tipo de residuo y las condiciones de uso.

Fuente: TN