Un importante empresario del agro compró 10.000 hectáreas en una zona con condiciones excepcionales

Río Negro, una provincia que en los últimos años viene registrando una expansión de su superficie agrícola con productores locales y que llegan de otras regiones, sumó la inversión individual de uno de los empresarios más relevantes del agro. Se trata de Ignacio Bartolomé. Si bien Bartolomé es CEO del grupo GDM , referente en semillas, en este caso realizó una compra a título exclusivamente personal, donde GDM no tuvo nada que ver. El proceso concluirá en unas semanas.

En rigor, a través de su empresa LIAG, Bartolomé avanzó sobre un establecimiento de unas 10.000 hectáreas en la zona de Negro Muerto. Según el gobierno de Río Negro, esa región “es una de las zonas más prometedoras de la provincia” . Así lo señaló hace unas semanas el mismo ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy,. “Aquí se está gestando un nuevo corazón productivo, donde la agricultura extensiva y la ganadería se integran en un modelo que agrega valor en origen y genera arraigo en el territorio”, dijo en una reciente recorrida por establecimientos. En ese lugar, un valle contiguo al río Negro, a poco más de 200 kilómetros de Viedma, desde el gobierno provincial se están realizando obras de riego y electrificación rural para ampliar la producción con un financiamiento internacional superior a los US$80 millones.

Como se dijo, Bartolomé llegó a ese establecimiento vía LIAG. No trascendió el vendedor ni, más allá de consultas que realizó este medio, el valor de la operación. En 2022, Bartolomé se quedó con LIAG, firma que había sido fundada por la familia australiana Kahlbetzer y que sumó un portafolio de unas 60.000 hectáreas para la producción agropecuaria con campos conocidos en Buenos Aires, Córdoba y Salta. Los descendientes de la familia australiana no estaban interesados en seguir con la actividad en el nivel local y vendieron sus hectáreas.

La novedad sobre la compra del campo en Negro Muerto trascendió mediante un posteo del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck en X. El mandatario le adjudicó la compra a GDM, pero, como se mencionó, fue Bartolomé vía LIAG.

Al margen de este punto, el gobernador destacó la inversión “en un valle con condiciones excepcionales para la producción agrícola”. Remarcó: “Estas inversiones no llegan porque sí. Llegan cuando hay previsibilidad, reglas claras, seguridad jurídica y un Gobierno que entiende que el sector privado necesita condiciones para invertir, producir y generar empleo”.

Luego contó: “Desde la provincia estamos haciendo nuestra parte. Con financiamiento del BID impulsamos obras estratégicas de electrificación rural en la zona, que permitirán mejorar las condiciones para producir, ampliar las superficies bajo riego y fortalecer el desarrollo de nuestros valles”.

RÍO NEGRO GENERA CONFIANZA PARA INVERTIR Y PRODUCIR La decisión del Grupo Don Mario de adquirir cerca de 10.000 hectáreas en Negro Muerto es una señal muy importante de la confianza que genera Río Negro y del enorme potencial productivo que tiene nuestra provincia. Estamos… pic.twitter.com/chI2QYSnm5

Río Negro es una provincia donde, por condiciones ambientales que permiten obtener rindes en maíz tan altos como en Pergamino, Buenos Aires, en la zona agrícola núcleo, se viene expandiendo la superficie con el cereal. Hace unos diez años había entre 12.000 y 14.000 hectáreas y hoy el área supera las 24.000 hectáreas. La expectativa es alcanzar las 100.000 hectáreas con nuevas áreas bajo riego.

“Queremos un Río Negro donde las inversiones se transformen en producción, más oportunidades y trabajo para los rionegrinos. Ese es el rumbo que elegimos: infraestructura, inversión privada y desarrollo productivo. Sabemos que falta, pero tenemos rumbo”, indicó el gobernador de Río Negro en X.

Fuente: La Nación