Un intento de robo terminó en una confusa balacera en Morón , donde un adolescente de 16 años murió tras recibir hasta seis disparos.

El violento episodio ocurrió cerca de las 2 de este lunes en la calle Aguado al 1200, en el frente de una casa donde se realizaba un cumpleaños y había un grupo de jóvenes reunidos.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, dos jóvenes llegaron en un auto y estacionaron frente a la vivienda. Detrás de ellos apareció un Fiat Cronos, del que bajó una persona armada que los amenazó. Uno de los chicos quedó paralizado, mientras que el otro corrió hacia el interior de la casa.

En ese momento comenzaron los disparos. La secuencia todavía no está clara para los investigadores: no pudieron establecer quiénes efectuaron los tiros ni si hubo un enfrentamiento entre los propios integrantes de la banda o si intervino otra persona que estaba en la zona.

El adolescente fallecido fue identificado como Mateo, de 16 años. La investigación también busca determinar cómo se produjo la balacera y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Por otra parte, el auto de las víctimas quedó en el lugar con varios impactos de bala y el que los ladrones utilizaron para realizar el asalto fue encontrado abandonado en Rafael Castillo.

“Cuando vine a cerrar la persiana se escuchaban balazos muy fuertes. Llegué a contar cuatro desde que llegué, pero ya venían de antes. Fue una balacera terrible ”, contó a Mediodía Noticias (eltrece) una vecina que presenció parte de la secuencia. Según relató, en un primer momento pensaron que se trataba de un caso de defensa personal, porque no les parecía razonable que se produjera un asesinato entre delincuentes. “Salimos todos, estábamos muy conmocionados. Vi a uno con medio cuerpo afuera del auto y disparando ”, agregó.

La fiscalía analiza distintas hipótesis para reconstruir el episodio. Entre ellas, la posibilidad de que un vecino de la cuadra haya intervenido y disparado contra los asaltantes; que los tiros se hayan producido por una confusión entre las distintas posiciones de los involucrados o que haya participado una segunda banda.

En el lugar trabajó la Policía, que secuestró imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer cómo se desarrolló el ataque. Según los vecinos, durante la mañana también habían visto a jóvenes en moto pasar reiteradas veces por la cuadra.

De acuerdo a lo informado, el adolescente muerto vivía cerca del lugar y sus familiares se presentaron en la escena e increparon a los efectivos en medio del operativo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, con intervención de la comisaría local. Los investigadores buscan identificar a los sospechosos que escaparon y determinar quién disparó durante la balacera.

Fuente: TN