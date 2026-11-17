Un hombre de 72 años murió después de que el auto en el que viajaba junto a su hijo se despistara y cayera en una cuneta en un camino rural de Santa Fe. La víctima fue identificada como Alberto Calvo , hermano del senador provincial Alcides Calvo.

El accidente ocurrió en un camino rural ubicado a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22. Según informaron medios santafesinos, ambos circulaban en un Renault Fluence.

De acuerdo a los primeros reportes, el joven, identificado como N.L.C. , era quien manejaba y perdió el control del auto cuando transitaba por un camino rural en la jurisdicción de Josefina. Se aproximaba a la Ruta 22 y terminó impactando contra la zona de cunetas.

Calvo murió en el lugar, mientras que su hijo, de 38 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital J. B. Iturraspe en San Francisco, provincia de Córdoba. Por el momento, no se ha revelado su estado de salud.

Según informó El Litoral , el caso fue caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito , mientras las autoridades buscan esclarecer las causas del accidente.

Alberto Calvo vivía en la localidad de Josefina, del departamento santafecino Castellanos, donde su hermano se desempeña como senador provincial.

Fuente: TN