Tragedia en la Ruta 11: dos personas murieron tras el vuelco e incendio de una Jeep Renegade en General Lavalle

ZONALES

Un gravísimo accidente ocurrido durante la noche del viernes sobre la Ruta Provincial 11 terminó con la muerte de dos personas. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 306, en jurisdicción de General Lavalle, a pocos kilómetros de la rotonda de acceso a San Clemente del Tuyú.





El hecho ocurrió alrededor de las 23:20, cuando una Jeep Renegade, por motivos que todavía se investigan, despistó, volcó y posteriormente se incendió. El vehículo terminó sobre el cantero central de la autovía, completamente envuelto en llamas.





De acuerdo con la información publicada por medios regionales a partir de fuentes de la Policía Vial, al arribar los servicios de emergencia encontraron el rodado totalmente incendiado. A pocos metros fue hallado el cuerpo sin vida del conductor, identificado como Omar Pedro Pérez, de 68 años, oriundo de Quilmes.





La otra ocupante, una mujer de aproximadamente 60 años, fue encontrada inconsciente y trasladada de urgencia al Hospital de San Clemente del Tuyú. Según la información posterior aportada sobre el caso, la mujer también falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.





El operativo demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de General Lavalle y personal de emergencia de la zona, además de efectivos policiales y equipos sanitarios. Los bomberos debieron trabajar para controlar las llamas que consumieron por completo el vehículo.





Uno de los datos que surgió de las primeras actuaciones es que, al momento del accidente, la calzada se encontraba mojada y la visibilidad era reducida. Estas condiciones forman parte de los elementos que deberán ser considerados para reconstruir cómo se produjo el despiste y posterior vuelco.





La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 del Departamento Judicial de Dolores, conducida por el fiscal Mario Pérez. La causa fue caratulada como homicidio culposo y se deberán determinar las circunstancias del siniestro.



