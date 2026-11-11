Trabajó durante más de 30 años como pizzero, vendió su negocio y convirtió un colectivo de dos pisos en su casa frente al mar

Durante más de tres décadas, Jorge trabajó como maestro pizzero en Dolores , provincia de Buenos Aires. Tenía su propio negocio, empleados y una rutina ligada a la gastronomía. Sin embargo, llegó un momento en el que sintió que quería cambiar de rumbo y dejar atrás las responsabilidades que había acumulado durante tantos años.

La decisión fue radical: vendió la pizzería, el auto, un bote y buena parte de sus pertenencias . Con ese dinero compró un colectivo de dos pisos y se propuso convertirlo en su casa. Su historia se conoció a través de un video del canal Pibitos Viajeros , que mostró cómo es la vivienda que construyó y la vida que lleva frente al mar.

El cambio no fue parte de un plan que había preparado durante años . Según contó Jorge, la idea apareció mientras revisaba las cuentas y organizaba otra jornada de trabajo. En ese momento se dio cuenta de que ya no quería continuar con la misma rutina.

“Quise vender todo y cambiar de vida” , recordó al explicar cómo tomó la decisión. Así, se desprendió de su negocio y de varios bienes para comprar un vehículo de larga distancia con carrocería Marco Polo y motor Mercedes-Benz .

El proyecto era ambicioso: transformar un colectivo de dos pisos en una vivienda donde pudiera instalarse de manera permanente. Aunque no tenía experiencia profesional en la construcción de motorhomes , encaró buena parte de la adaptación por su cuenta.

El vehículo dejó de ser un medio de transporte para convertirse en un hogar con dos niveles y espacios destinados a las distintas actividades de la vida cotidiana. La transformación le permitió aprovechar la estructura original del colectivo y adaptarla a sus necesidades.

Después de varios meses de trabajo, Jorge llegó con su nueva casa rodante a Punta Médanos , en el Partido de La Costa. Allí encontró un entorno alejado del movimiento de las ciudades, con playas abiertas y una comunidad de viajeros que comparten una forma de vida similar.

El lugar, conocido como el Playón de Punta Médanos, se convirtió en su nuevo punto de referencia . Lejos de la pizzería y de los horarios comerciales, empezó a organizar sus días alrededor del mar y de las actividades de la zona.

Para sostenerse, Jorge instaló un sistema de agua potable , utiliza una salamandra durante los meses de frío y genera ingresos con una pequeña proveeduría para pescadores y otros servicios que ofrece en el lugar.

También tuvo que acostumbrarse a una vida con menos comodidades y más momentos de aislamiento . En una oportunidad pasó diez días sin señal telefónica ni visitas. Lejos de vivirlo como una experiencia negativa, contó que ese período le permitió comprobar que disfrutaba de la tranquilidad.

“A veces me sentía Wilson” , bromeó al comparar aquella situación con la película Náufrago . La referencia resume parte de su experiencia: pasar largos períodos con poco contacto con otras personas y aprender a disfrutar de una rutina más sencilla.

Fuente: TN