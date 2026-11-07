Tenía humedad en el dormitorio por una parrilla del vecino en Vicente López y la Justicia ordenó indemnizarla con $11 millones

Un conflicto entre vecinos por una parrilla terminó en la Justicia con una indemnización de $11 millones . Una mujer de Florida, en el partido bonaerense de Vicente López , denunció que las instalaciones que sus vecinos tenían en el patio provocaban filtraciones y humedad en su dormitorio, hasta el punto de impedir que pudiera utilizarlo con normalidad.

El caso llegó al Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de San Isidro , que hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios. En una sentencia fechada el 7 de abril de 2026 , el tribunal responsabilizó a los propietarios de la vivienda lindera y ordenó que paguen la compensación, además de retirar las estructuras cuestionadas y realizar las reparaciones correspondientes.

Las dos propiedades están ubicadas en Florida, partido de Vicente López . Según los fundamentos de la resolución, la mujer sostuvo que los problemas de humedad provenían de distintas instalaciones que sus vecinos habían colocado en el patio.

Entre ellas, el juzgado identificó una parrilla, un cantero y elementos de sujeción utilizados para colgar varias macetas . El fallo consideró que esas estructuras estaban relacionadas con las filtraciones que afectaban la vivienda lindera.

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue que las patologías detectadas en el inmueble impedían el uso normal del dormitorio de la demandante. Además, el tribunal señaló que algunas de las instalaciones habían sido colocadas en contravención a las normas municipales.

El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de San Isidro consideró que estaban dadas las condiciones para hacer lugar al reclamo. Por eso, condenó a los propietarios de la casa lindera a pagar $11 millones en concepto de indemnización .

La resolución también dispuso que los vecinos retiren las instalaciones cuestionadas y realicen las reparaciones necesarias para solucionar los problemas que afectaban a la propiedad de la mujer.

Fuente: TN