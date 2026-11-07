Se operó la nariz, denunció una mala praxis y la Justicia ordenó indemnizarlo con $49.800.000

Un joven de 19 años se sometió a una cirugía de nariz para mejorar su respiración y corregir una desviación del tabique , pero el resultado no fue el esperado. Después de la operación, comenzó a experimentar dificultades para respirar y denunció que su nariz había quedado deformada.

El caso llegó a la Justicia y, aunque inicialmente su demanda fue rechazada, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón revocó esa decisión y ordenó una indemnización de $49.800.000 más intereses . El tribunal consideró que existían elementos suficientes para responsabilizar a los profesionales intervinientes y al sanatorio donde se realizó la operación.

El 12 de julio de 2022 , Gonzalo Ramiro Aguiar se sometió a una rinoplastia estética y funcional en el Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, en Morón.

El joven presentaba una desviación del tabique nasal, dificultades para respirar, ronquidos y alteraciones en la percepción de olores y sabores . Por eso, buscaba corregir esos problemas y mejorar la apariencia de su nariz.

Sin embargo, después de la intervención advirtió que las molestias persistían. Según relató en la demanda, durante los controles posteriores también detectó cambios en la apariencia de su nariz y otras complicaciones.

Entre las secuelas que denunció se encontraban:

El paciente sostuvo que una de las profesionales le informó que no se habían retirado por completo ciertos espolones óseos. Posteriormente, consultó con otros especialistas, quienes evaluaron la posibilidad de realizar una nueva intervención para corregir la obstrucción nasal .

El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Morón había rechazado el reclamo en noviembre de 2025. La decisión se apoyó principalmente en una pericia médica que no consideró suficientemente demostrado el vínculo entre la operación y las secuelas denunciadas.

Sin embargo, el joven apeló y la Cámara revisó las pruebas incorporadas al expediente. Los jueces señalaron que la posibilidad de realizar una cirugía reparadora no elimina los daños que el paciente pudo haber sufrido previamente .

También tuvieron en cuenta una pericia psicológica que detectó un trastorno adaptativo crónico, con ansiedad y síntomas depresivos , y estableció una incapacidad psicológica del 15%.

Otro aspecto importante fueron las irregularidades en la documentación médica . La Cámara advirtió que los formularios de consentimiento informado no explicaban adecuadamente los riesgos y las posibles complicaciones de la cirugía.

Además, identificó registros poco legibles y faltantes en la historia clínica, principalmente en lo referido a los controles posteriores y al seguimiento del paciente.

El 24 de agosto de 2026 , la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón revocó la decisión de primera instancia.

El tribunal responsabilizó a los cirujanos Mauricio Vortali y Miriam Carina Sánchez , y al Sanatorio Nuestra Señora del Pilar.

La indemnización quedó distribuida de la siguiente manera:

La condena también se extendió a la aseguradora Seguros Médicos S.A. , dentro de los alcances de la cobertura correspondiente.

Los jueces dispusieron aplicar intereses del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia de Cámara y, posteriormente, la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago.

De esta manera, los $49.800.000 corresponden al capital de la indemnización . La suma definitiva será mayor una vez calculados los intereses establecidos en la sentencia.

Fuente: TN