Tenía cáncer desde hacía 13 años y logró la remisión completa en un mes tras una terapia celular en Brasil

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Un hombre de 61 años que llevaba 13 años luchando contra el cáncer logró la remisión completa de un linfoma después de recibir un tratamiento experimental con células modificadas genéticamente en el sistema público de salud de Brasil. La respuesta se produjo en apenas un mes y el paciente estaba a punto de comenzar cuidados paliativos cuando accedió a esta alternativa.

Se trata de Paulo Peregrino, quien fue atendido en el Hospital de Clínicas de San Pablo mediante una terapia denominada CAR-T Cell, desarrollada en el marco de una investigación de la Universidad de San Pablo (USP), en colaboración con el Instituto Butantan y el Hemocentro de Ribeirão Preto.

Según los datos difundidos por el equipo de investigación, hasta ese momento 14 pacientes habían recibido el tratamiento con financiamiento de organismos públicos. Todos habían registrado una reducción de al menos el 60% de los tumores y el 69% de los otros 13 pacientes había alcanzado la remisión completa en 30 días.

Cómo funciona el tratamiento

La terapia CAR-T Cell utiliza células de defensa del propio paciente, llamadas linfocitos T, que son extraídas y modificadas genéticamente en un laboratorio para que puedan reconocer y atacar las células cancerosas.

Una vez modificadas, estas células se multiplican y vuelven a introducirse en el organismo, donde buscan y destruyen los tumores.

El método se encontraba en estudio para tratar tres tipos de cáncer: leucemia linfoblástica B, linfoma no Hodgkin de células B y mieloma múltiple. En ese momento, el tratamiento contra este último todavía no estaba disponible en Brasil.

Una historia de 13 años de lucha

Paulo había atravesado cirugías, numerosos estudios médicos, quimioterapia y un trasplante de médula ósea realizado en 2020. A pesar de los tratamientos, la enfermedad había regresado y la terapia celular representaba su última alternativa.

La aplicación del CAR-T Cell se realizó en abril de 2023. Durante el primer día presentó fiebre y debió permanecer bajo monitoreo en terapia intensiva. También manifestó una leve sensación de adormecimiento en las manos.

Después de un mes, los estudios mostraron la remisión completa del linfoma. El paciente recibió el alta médica el 28 de mayo y permaneció en San Pablo para continuar con los controles.

«La victoria no es solo mía. Es de la fe, de la ciencia y de la energía positiva de las personas», expresó Paulo al conocer los resultados.

El desafío de llevar la terapia a la salud pública

Uno de los principales obstáculos para extender este tratamiento es su elevado costo. Según los investigadores, en el sector privado brasileño podía alcanzar los 2 millones de reales por paciente.

El proyecto desarrollado en Brasil buscaba ampliar el acceso a esta tecnología a través del Sistema Único de Salud (SUS). Para avanzar en esa dirección, se había previsto incorporar a otros 75 pacientes a un estudio clínico financiado con fondos públicos.

La investigación representaba una oportunidad para desarrollar una versión nacional de la terapia y reducir los costos de producción, aunque todavía era necesario completar las etapas de evaluación y autorización correspondientes.