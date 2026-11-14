Temporal en Catamarca: la hija de la mujer que murió arrastrada por el agua también fue alcanzada por la corriente y sobrevivió

El violento temporal que azotó Catamarca durante la madrugada del sábado dejó una víctima fatal y una historia de supervivencia. Mientras se conocían los resultados de la autopsia de Sara Norma Castillo , la mujer que murió arrastrada por la corriente, trascendió que su hija también fue alcanzada por el agua, pero logró ser rescatada con vida .

La joven fue trasladada al Hospital San Juan Bautista , donde quedó bajo observación médica. Según informaron medios locales, se encuentra fuera de peligro . Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las lesiones que sufrió.

La tragedia ocurrió en San Fernando del Valle de Catamarca, en medio de las intensas precipitaciones que provocaron anegamientos y fuertes correntadas en distintos sectores de la capital provincial.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Castillo salió de su vivienda durante la madrugada con la intención de poner a resguardo su auto ante el avance de la tormenta . Sin embargo, cuando se encontraba en las inmediaciones de la avenida Güemes Oeste, cerca de la calle Vicente Ponessa, fue sorprendida por la fuerza del agua.

La corriente la derribó y la arrastró aproximadamente una cuadra . Su hija también quedó atrapada en la correntada, aunque pudo ser auxiliada y sobrevivió al episodio.

La muerte de Castillo se produjo durante una madrugada marcada por lluvias intensas que transformaron distintas calles de la capital catamarqueña en verdaderos cauces de agua.

La fuerza de las correntadas complicó la circulación y generó situaciones de riesgo para quienes intentaban desplazarse por las zonas afectadas.

La tragedia dejó en evidencia el peligro de las crecidas repentinas en sectores urbanos , donde el agua puede alcanzar una velocidad suficiente para arrastrar personas y vehículos.

Mientras avanza la investigación sobre las circunstancias de la muerte de Castillo, su hija permanece fuera de peligro después de haber sobrevivido a la misma correntada que terminó con la vida de su madre.

Fuente: TN