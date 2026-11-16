Una gran noticia llegó a la vida de Sofía “Jujuy” Jiménez : la modelo e influencer anunció que está embarazada y compartió una serie de fotografías junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea , para celebrar este momento único en la vida.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.6 millones de seguidores, hizo un racconto de esta novedad que llegó para alegrarle los días. “Soñé tanto con este momento que no puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la notica más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ ”, escribió junto a una foto de ella, con el test de embarazo en mano, abrazada a su pareja.

Lo que siguieron fueron distintas fotos que explicaron su camino hasta esta feliz noticia. En la siguiente imagen, donde se la ve besándose con su novio, escribió: “Armar una familia con vos mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola mejor papá del muuuuuundo ”. A continuación, sumó un video donde se ve el momento exacto en que se hizo la primera ecografía: “La primera vez que escuchamos tu corazoncito mi vida, ¡¡¡no me lo olvido más!!!“.

Como era de esperar, también mostró la reacción de su mamá, Silvia, y de su papá junto a su actual pareja, ambos orgullosos de su logro. “El día que se lo conté a la silvitaaaa , fue su regalito del día de la madre” , narró.

Este secreto, según dejó entrever, se mantuvo bajo siete llaves. Prueba de ello es que, cuando fue de invitada a La Peña del Morfi (Telefe) para el Día de la Madre, ya estaba embarazada, aunque todavía no lo había contado. “En un programa de TV. Fui para el día de la madre a La Peña de Morfi y lo sentí súper especial… yo ya estaba siendo mamá y nadie ni se lo imaginaba", señaló.

Para darle un toque de humor, “Jujuy” adelantó de qué cuadro será hincha su primer hijo (de quien todavía no reveló el sexo). Para confirmarlo, mostró una foto de ella junto a su pareja en la cancha de Boca. “Piel xeneize desde la panza” , ratificó.

A post shared by sᴏғɪ ᴊᴜᴊᴜʏ (@sofijuok)

Fuente: La Nación