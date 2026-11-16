WASHINGTON.– Clientes de algunos de los principales bancos de Estados Unidos reportaron este lunes dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y completar operaciones.

Los avisos alcanzaron a JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist, además de la plataforma de pagos Zelle , según Downdetector. Los registros reflejan reclamos de usuarios, no un recuento confirmado de clientes afectados, y no prueban que todas las entidades hayan sufrido una caída generalizada.

Chase reconoció una falla técnica: un vocero dijo que algunas transacciones demoraban más de lo habitual, aunque los clientes conservaban el acceso a sus cuentas y fondos.

La entidad aseguró que trabajaba para resolver el inconveniente y descartó un ciberataque. U.S. Bank, en tanto, aclaró que sus sistemas no estaban directamente afectados, aunque podía haber demoras en algunos pagos de Zelle entre entidades.

Los reportes aparecieron en un contexto particular . Desde hace días circulan en redes sociales mensajes que anuncian para este martes 17 de noviembre un supuesto apagón mundial de 72 horas, con una caída simultánea de internet, los bancos y las comunicaciones.

Algunas publicaciones hablan de un ciberataque coordinado, recomiendan retirar efectivo y acumular alimentos y agua, e incluso advierten que las cuentas podrían quedar en cero o inaccesibles durante meses.

La coincidencia entre la fecha anunciada por esos mensajes y los problemas bancarios de este lunes puede alimentar especulaciones, pero no demuestra que exista una relación.

Según una fuente citada por CNBC, no había indicios de que actores maliciosos estuvieran detrás del problema técnico de JPMorgan ni señales de un error de software que afectara a varios bancos al mismo tiempo. Tampoco se identificó una causa común para los reportes de las distintas entidades.

No hay pruebas ni advertencias oficiales sobre un apagón mundial. Parte de la confusión surgió de un anuncio real. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará mañana una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia de Estados Unidos.

El ejercicio está programado para las 14.20 (hora del este) y consiste en difundir un mensaje por radio y televisión, en inglés y español. El aviso oficial aclara que es solo una prueba y que el público no debe realizar ninguna acción: no supone cortes de electricidad, internet ni servicios bancarios.

Otros elementos fueron sacados de contexto: recomendaciones de la Comisión Europea para contar con suministros básicos durante 72 horas ante una emergencia y una escena de Los Simpson en la que aparece el 17 de noviembre, pero sin mencionar el año. También circularon videos manipulados con inteligencia artificial que atribuyen a Donald Trump anuncios sobre un apagón. Uno de ellos utiliza el audio alterado de una intervención del presidente que originalmente trataba otro asunto.

Los problemas bancarios de este lunes fueron reportados por clientes y, en el caso de Chase, reconocidos por la entidad. Pero la información disponible no permite presentarlos como el comienzo de un apagón financiero, una señal de un ciberataque global ni una confirmación de los mensajes virales. Por ahora, se trata de incidentes en servicios digitales de varias entidades, cuyo alcance y causas no están completamente establecidos.

Fuente: La Nación