La autopsia realizada al cuerpo de Manuel Alberto Sánchez , el reconocido violinista de 73 años que fue encontrado muerto el sábado pasado en su casa de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero , reveló que falleció a causa de un shock hipovolémico, provocado por una importante pérdida de sangre.

El músico había denunciado una agresión durante la madrugada y recibido el alta médica horas antes de que su hija lo encontrara sin vida.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae , el examen forense determinó que Sánchez tenía una herida en la pierna derecha que “le pinchó” una arteria. Esa lesión provocó la hemorragia que derivó en su muerte.

Por el caso, Dalma Yudith Orellana continúa detenida . Además, los investigadores secuestraron sábanas, toallas con sangre y otros elementos en el marco de las diligencias realizadas en el lugar del hecho.

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre , cuando Sánchez fue trasladado al Centro Integral de Salud (CIS) Termas luego de haber sufrido una agresión.

De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama , el músico manifestó ante los efectivos policiales que estuvo consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda junto a una mujer de 33 años cuando, por motivos que no fueron esclarecidos, ella comenzó a golpearlo .

Según el mismo medio, los médicos que lo asistieron le diagnosticaron escoriaciones y politraumatismos en el rostro y las piernas. El hombre permaneció en observación y recibió hidratación por vía intravenosa hasta recuperar la lucidez. Finalmente, alrededor de las 8 de la mañana, recibió el alta médica.

Horas después, Sánchez quedó descansando en su vivienda, ubicada en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y la calle San Martín, en el barrio Herrera El Alto. Según consta en el parte policial al que accedió Infobae , su hija, de 36 años, lo dejó allí alrededor de las 14, cuando salió con destino a la provincia de Tucumán. Antes de irse, el hombre estaba consciente.

Al regresar cerca de las 19.15, la mujer encontró a su padre tendido junto a la cama y sin responder a sus llamados. Como no podía ingresar, tuvo que forzar la entrada y, al comprobar que el hombre no reaccionaba, pidió asistencia médica. Personal del CIS Termas acudió al lugar y constató que Sánchez ya no presentaba signos vitales .

Tras el hallazgo, el fiscal a cargo de la investigación, Gustavo Montenegro , dispuso el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia, cuyos resultados se conocieron este lunes.

En paralelo, la Justicia ordenó la detención de Orellana, identificada como la mujer a la que el músico había señalado por la agresión. La medida fue dispuesta por el juez Silvio Salice, con intervención del fiscal.

La sospechosa fue localizada por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50 mientras realizaban recorridas por los lugares que frecuentaba. Al advertir la presencia policial, intentó refugiarse en una vivienda abandonada , pero fue interceptada y trasladada a la dependencia policial.

Sánchez, conocido en el ambiente artístico local como “Chala” , era violinista y guitarrista, y formaba parte de una agrupación musical de la provincia. Según publicó El Liberal, también había trabajado en el Tribunal de Cuentas de Santiago del Estero.

Su muerte generó numerosos mensajes de despedida en las redes sociales. Uno de ellos fue el del músico Hugo Alfonso Cano, quien recordó su amistad con Sánchez y las experiencias que compartieron durante años.

“Mi amigo, mi viejo, mi hijo, a veces eras un poco de todo eso, cumpa. No quiero llorar, no lo quiero hacer. Quiero recordarte con alegría y millones de anécdotas que hemos tenido y pasado juntos”, escribió en Facebook.

También lo recordó Ramón Humberto Díaz, quien expresó: “Usted me bautizó como su sobrino del alma y del corazón”. Y cerró su despedida con una frase que, según contó, solía utilizar para dirigirse al músico: “Hasta siempre, comandante” .

Fuente: Infobae