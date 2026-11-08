Si tenés botellas de vidrio, tenés un tesoro: cómo usarlas en tu patio para prever las lluvias hasta 4 días antes

Aunque faltan pocas semanas para el inicio del verano, siguen las jornadas inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, existe un truco casero que te permite saber cuándo lloverá hasta cuatro días antes .

El método se conoce como botella meteorológica y solo se necesitan dos botellas de vidrio y agua de lluvia . Con estos elementos, se puede armar un dispositivo que permite observar señales de posibles precipitaciones y tormentas.

Para construir este particular pronosticador meteorológico se necesitan pocos elementos que suelen estar disponibles en cualquier hogar. Para hacerlo, necesitás:

Una vez instalado, el dispositivo queda preparado para observar las variaciones que, según sus usuarios, pueden dar indicios sobre las condiciones meteorológicas de los próximos días.

Quienes aplican este truco en el patio, aseguran que hay cambios en el agua y en el vidrio que permiten interpretar qué podría suceder con el clima:

Según los especialistas que defienden este método, el dispositivo puede anticipar cambios del tiempo con hasta cuatro días de anticipación y en un radio de entre 20 y 40 kilómetros .

Una de las explicaciones posibles está relacionada con las variaciones de la presión atmosférica . Cuando la presión baja, suele aumentar la probabilidad de que se desarrollen condiciones de inestabilidad, con nubosidad y precipitaciones.

Además, existen instrumentos meteorológicos llamados barómetros que permiten medir esos cambios .

Fuente: TN