Liberaron al dueño del pitbull que atacó y mató a un nene de 2 años en Córdoba: qué determinaron las pericias

Alexis Juárez, el dueño del pitbull que atacó y mató a Owen González , de 2 años, en Alta Gracia, recuperó la libertad luego de que una serie de evaluaciones médicas determinaran que es inimputable . El hombre estaba detenido en la cárcel de Bouwer desde el ataque ocurrido el 4 de septiembre y había sido imputado por homicidio culposo.

La decisión se conoció en las últimas horas y provocó el rechazo de los familiares del nene. Según los resultados de las pericias, los profesionales que examinaron a Juárez concluyeron que no tiene capacidad para comprender la criminalidad de sus actos. Ese diagnóstico fue determinante para resolver su situación procesal.

Carlos Nayi, abogado que representa a la familia de Owen, aclaró que la liberación no implica el cierre de la investigación. También confirmó que se dictó una orden de restricción para evitar que el hombre se acerque a los familiares del pequeño.

“Es inimputable de acuerdo a las pericias practicadas. No puede comprender la criminalidad de sus actos”, sostuvo al referirse a los fundamentos de la medida.

Nayi explicó que los estudios estuvieron centrados en determinar si Juárez podía entender el alcance y la gravedad de sus acciones. Según indicó, la conclusión de los especialistas establece que esa capacidad está afectada.

“Aún cuando hubiera matado a una persona, está eximido de responsabilidad porque no puede entender o medir el alcance o gravedad de sus acciones”, afirmó.

La noticia generó una fuerte reacción de Lara González, la mamá de Owen, quien expresó su dolor y reclamó que el dueño del animal continúe detenido.

“Hace tres días recibí la noticia de que el dueño del perro que atacó a mi hijo está en libertad. Lo único que quiero es justicia por mi hijo. Alexis tiene que estar preso” , escribió la mujer en sus redes sociales.

El hecho ocurrió el viernes 4 de septiembre. Owen estaba en el patio de una casa junto a su mamá y una sobrina de la joven cuando el pitbull los atacó y provocó graves heridas al nene.

Ante la gravedad del cuadro, el pequeño fue trasladado de urgencia y los profesionales médicos realizaron maniobras para intentar reanimarlo. Sin embargo, no lograron salvarlo y murió alrededor de las 18.

Después del ataque, personal policial capturó al animal para evitar que pudiera representar un nuevo riesgo en el lugar.

Fuente: TN