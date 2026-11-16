Se inventó una vida para conquistar a una mujer, le sacó $4.000.000 y fue sobreseído: el caso del “estafador de Tinder”

La historia del llamado “ estafador de Tinder ” sanjuanino llegó a su final en los Tribunales de San Juan . Después de un año de engaños, identidades inventadas y pedidos de dinero bajo distintas excusas, Ángel Ariel Pedernera le devolvió más de 4 millones de pesos a la joven de 29 años que había sido su víctima y consiguió que la Justicia lo sobreseyera .

La resolución fue dictada por el juez de Garantías Pablo Leonardo León , quien constató que el imputado había cumplido con el acuerdo de reparación integral del daño. De esa manera, tras recuperar todo el dinero, la víctima quedó resarcida económicamente y el proceso penal tuvo un cierre definitivo.

Durante la audiencia final, Pedernera se mostró compungido y manifestó ante el magistrado que estaba arrepentido por lo ocurrido. El fiscal Pablo Martín , de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, acompañó el pedido de sobreseimiento tras verificar que se había completado la devolución.

El compromiso económico había sido homologado meses atrás entre la defensa y el Ministerio Público. El mecanismo de pago contemplaba una primera entrega de 2 millones de pesos en efectivo y la cancelación del saldo restante en nueve cuotas .

Una vez acreditado el cumplimiento de todas las obligaciones , la Justicia consideró reparado integralmente el perjuicio ocasionado y dispuso el sobreseimiento del acusado.

En la audiencia estuvieron presentes la defensora oficial Sandra Leveque y el fiscal Pablo Martín , quien intervino en la investigación por estafas informáticas.

El caso había llamado la atención por el nivel de elaboración del engaño. Todo empezó con un match en Tinder , donde Pedernera se presentaba como Ángel y usaba fotos falsas de un joven rubio para construir una identidad que no era la suya.

Durante aproximadamente un año sostuvo una relación sentimental virtual con la víctima . Sin embargo, nunca llegaron a encontrarse personalmente. Cada intento de concretar una cita terminaba frustrado por alguna explicación que, en apariencia, resultaba convincente.

El hombre aseguraba ser dueño de una empresa constructora en Santa Fe y también decía trabajar como pastelero en un hotel de lujo de San Juan. Esas supuestas actividades laborales le servían para justificar sus ausencias y alimentar la imagen de una persona exitosa.

Pero la manipulación fue todavía más lejos: llegó a utilizar un segundo teléfono celular para hacerse pasar por su propia madre . Desde ese dispositivo intercambiaba mensajes con la joven y reforzaba la confianza que había conseguido construir.

Una vez consolidado el vínculo sentimental, comenzaron los pedidos de dinero. Pedernera recurría a distintas situaciones de supuesta urgencia para convencer a la mujer de que necesitaba ayuda económica.

Entre los argumentos que usaba mencionaba problemas con su camioneta , dificultades financieras en su presunta empresa y la necesidad de conseguir medicamentos.

La joven, convencida de que mantenía una relación con alguien en quien podía confiar, realizó distintas transferencias hasta que el monto entregado superó los 4 millones de pesos.

La denuncia permitió reconstruir el mecanismo de manipulación y avanzar con la investigación que terminó llevando al hombre ante la Justicia.

Ahora, con la devolución total del dinero y el acuerdo de reparación integral cumplido, Pedernera quedó sobreseído.

Fuente: TN