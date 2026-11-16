La dolorosa despedida de una amiga a la operadora de radio que encontraron muerta en Salta: “Perdón por no haber llegado a tiempo”

La muerte de María Celeste Osán generó conmoción en Salta y especialmente en el ambiente de los medios locales. La mujer fue encontrada muerta el viernes en una casa del barrio Campo Caseros, a pocos metros de la plaza Alvarado. Con el correr de las horas, una de sus amigas, periodista salteña con quien compartió años de trabajo, le dedicó una carta pública cargada de dolor.

En su mensaje, la comunicadora contó que todavía no logra asimilar la noticia y que conserva la esperanza de recibir una respuesta a los mensajes que le había enviado a su amiga por WhatsApp . También recordó el último audio que recibió de ella, en el que podía escucharla contenta.

“Fuiste mi primera operadora de radio, me enseñaste tanto y desde ahí no nos separamos más”, escribió al repasar el vínculo que construyeron a lo largo de los años. Viajes, cumpleaños, salidas, risas y momentos compartidos formaron parte de una amistad que, según contó, se extendió mucho más allá del trabajo.

También destacó que, pese a los golpes que le había dado la vida, seguía sonriendo, cuidando a sus seres queridos y disfrutando de cada momento. “ Siempre teníamos una excusa para celebrar porque eso me lo enseñaste vos . No importa el motivo, brindemos, celebremos que nos tenemos me decías!”, recordó.

“Tu hijita, nuestra Cata, te prometo que va a tener el mejor recuerdo de vos”, escribió y contó que le transmitirá esos recuerdos y que espera que la nena ame el mate tanto como su mamá.

La despedida terminó con un mensaje atravesado por la tristeza y el arrepentimiento por no haber podido llegar a tiempo. “ No te merecías nada de todo esto... Te voy a extrañar tanto. Gracias por cada momento compartido, gracias por ser mi amiga, perdón por no haber llegado a tiempo ”, expresó.

El cuerpo de María Celeste Osán fue encontrado en una casa de la calle Junín al 100, entre Caseros y España. El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran al Sistema de Emergencias 911 por los fuertes olores que provenían de la propiedad.

Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda, encontraron el cuerpo de la mujer. A partir de entonces, intervinieron integrantes de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y de la Unidad de Femicidios, que realizaron distintas tareas para establecer las circunstancias del fallecimiento.

En el marco de la investigación, este domingo fue detenido un hombre por orden de la fiscal María Luján Sodero Calvet, luego de que se reunieran elementos que motivaron el pedido de la medida. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la UGAP, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Por el momento, no se informó la identidad del detenido, qué vínculo tenía con la víctima ni la calificación penal de la causa. Además, la Fiscalía solicitó estudios complementarios de autopsia para determinar cómo se produjo la muerte.

Fuente: TN