Se cayó Microsoft: qué se sabe de Outlook, Teams, Copilot y otros servicios hoy

Una interrupción de más de 12 horas en Microsoft Outlook y Teams paralizó las comunicaciones de empresas y gobiernos a nivel mundial el viernes, obligando a algunas organizaciones a volver a utilizar máquinas de fax y deteniendo al menos una recompra de bonos en Europa.

Microsoft informó que problemas en los servidores provocaron el incidente, que también afectó a su asistente de inteligencia artificial Copilot , y señaló que el despliegue más amplio de correcciones de software estaba comenzando a estabilizar el sistema. Asimismo, indicó que no tenía conocimiento de ninguna actividad maliciosa .

Outlook y Teams son dos de las aplicaciones laborales más utilizadas, con cientos de millones de usuarios. La caída impidió realizar funciones esenciales como enviar correos electrónicos, gestionar calendarios y celebrar reuniones virtuales.

El fallo afectó a agencias gubernamentales desde Australia hasta Japón y Estados Unidos, provocó retrasos en firmas de todo tipo, impidió a algunas empresas publicar sus resultados financieros y llevó a las aerolíneas a advertir a sus clientes sobre demoras en las comunicaciones, según comunicados públicos.

Las organizaciones que alojan los servicios de Microsoft en sus propios servidores, en lugar de en la nube, se vieron relativamente a salvo .

Esta caída es una de las más prolongadas en la historia de Microsoft y la segunda interrupción de sus servicios en lo que va del año .

Microsoft precisó que el fallo afectó específicamente a las funciones vinculadas a Exchange Online —su plataforma de correo electrónico y programación basada en la nube—, dejando operativas las aplicaciones no conectadas a este sistema.

El incidente profundiza los cuestionamientos sobre la dependencia global de un puñado de grandes empresas tecnológicas ( Big Tech ) que suministran tanto el software esencial como la infraestructura en la nube que lo sustenta.

Las acciones de Microsoft cayeron un 1,7 % antes de la apertura del mercado , quedando rezagadas respecto al índice general. En lo que va del año, acumulan una subida aproximada del 8 %.

“La mayor preocupación es que esta no es la primera interrupción de Microsoft 365 este año ”, afirmó Josh Gilbert, analista de mercado en la plataforma de inversión eToro.

“Si la fiabilidad empieza a parecer un problema recurrente, le da a cada departamento de TI una razón para pensarlo dos veces antes de poner aún más de su negocio en manos de un solo proveedor”.

Aun así, algunos analistas han puesto en duda que este tipo de incidentes pueda empujar a los clientes hacia la competencia debido a los elevados costos de transición que implica reemplazar herramientas tan profundamente integradas en las operaciones diarias.

Microsoft ya había sufrido una interrupción en sus servicios 365 en enero de este año y también en octubre del año pasado . El mes pasado, informó de una caída en su plataforma en la nube Azure que afectó a su paquete de software de productividad y a una amplia gama de industrias en todo el mundo.

Un portavoz del gobierno del Reino Unido señaló que estaba trabajando con Microsoft para encontrar una solución a la interrupción, que afectó a organismos como el Servicio Nacional de Salud (NHS) y la Policía Metropolitana de Londres.

La falta de acceso al correo electrónico y a otros servicios afectó la capacidad de la Policía Metropolitana para registrar denuncias de algunos delitos en línea, aunque su capacidad para responder llamadas de emergencia no se vio alterada.

El NHS indicó que sus servicios locales estaban recurriendo a medidas alternativas, como el uso de otros sistemas informáticos o registros en papel.

Para las empresas, las repercusiones fueron generalizadas.

El operador bursátil europeo Euronext reportó interrupciones en su correo electrónico, la aseguradora británica Aviva activó sistemas de respaldo para sus llamadas de presentación de resultados y el gigante naviero danés Maersk advirtió a sus clientes sobre retrasos en las actualizaciones.

Los gigantes estadounidenses de la IA OpenAI y Anthropic también enfrentaron problemas con los conectores de Microsoft, mientras que las aerolíneas indias IndiGo, Akasa Air y Air India informaron que sus servicios de atención por correo electrónico se vieron afectados.

La interrupción también alteró la gestión de fondos en firmas de valores, aseguradoras de vida y sociedades fiduciarias de inversión de Taiwán. Una de las compañías llegó incluso a cancelar una operación de recompra de bonos, según declaró a Reuters una fuente familiarizada con la situación.

Otra empresa financiera taiwanesa recurrió al uso del fax para confirmar operaciones bursátiles , indicó una segunda fuente.

En Estados Unidos, el fabricante de camiones eléctricos Workhorse Group reprogramó la presentación de sus resultados del jueves para el 16 de noviembre, mientras que la firma suiza Richemont retrasó brevemente el anuncio de sus resultados del primer semestre el viernes.

En Australia, donde la agencia de espionaje y la policía federal estuvieron entre los organismos afectados por la caída, el ministro de Ciberseguridad, Tony Burke, afirmó que Microsoft no sospecha que se trate de un ciberataque.

“El impacto con el que están lidiando... se concentra principalmente en los sistemas de correo electrónico”, añadió el ministro.

Fuente: La Nación