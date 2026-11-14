Sara, enfermera española en Suiza: “Para los que dicen que aquí no se puede ahorrar, yo consigo guardar 2700 euros al mes”

Trabajar en Suiza suele aparecer como una alternativa para quienes buscan mejores salarios y condiciones laborales . Sin embargo, el costo de vida también es elevado y puede hacer que una parte importante de los ingresos se destine a cubrir los gastos básicos.

Sara , una enfermera española que vive en ese país, decidió mostrar sus cuentas para responder a quienes sostienen que es imposible ahorrar allí. En una publicación en redes sociales, compartió cuánto cobró, qué gastos tuvo durante el mes y cuánto dinero consiguió reservar .

Durante el período que mostró, recibió un sueldo bruto de 6500 francos suizos , que se redujo a 4800 francos netos después de los descuentos. Esa cantidad equivale a unos 5200 euros , aunque aclaró que el monto puede cambiar según el mes y la cantidad de turnos nocturnos que realice.

Uno de los gastos más importantes de Sara es la vivienda. Vive con su pareja en un departamento de 70 metros cuadrados y paga 1040 francos suizos por mes por su parte del alquiler . Entre los dos, el costo total asciende a 2080 francos.

A eso se suma el seguro médico, por el que destina 400 francos mensuales . En Suiza, contar con una cobertura de salud representa un gasto que cada persona debe contemplar dentro de su presupuesto.

La comida representa otros 325 francos al mes , mientras que el teléfono le cuesta 25 francos. También tiene que pagar internet, aunque no detalló el importe de ese servicio en el desglose que compartió.

El ocio ocupa otra parte de sus cuentas: calcula unos 200 francos mensuales para salidas, comidas fuera de casa y compras. De todos modos, reconoce que esa cifra puede variar según los planes que tenga durante el mes.

Sara también contempla una partida destinada al futuro. Cada mes aporta 300 francos suizos al tercer pilar , un mecanismo de ahorro privado que forma parte del sistema previsional de Suiza y permite complementar los ingresos de la jubilación.

La enfermera explicó que empezó a utilizarlo porque considera importante construir un respaldo económico para cuando deje de trabajar . Además, le interesa la posibilidad de invertir parte de ese capital, según la modalidad que elija.

Con esa contribución incluida, calcula que sus gastos mensuales alcanzan los 2290 francos suizos . El presupuesto contempla tanto los desembolsos cotidianos como el dinero que separa para su retiro.

Al restar esos gastos de los 4800 francos netos que recibió, Sara calcula que le quedan 2510 francos suizos , equivalentes a unos 2723 euros .

La cifra representa el dinero que consigue reservar después de cubrir su parte del alquiler, el seguro médico, la comida, las comunicaciones, el ocio y el aporte al tercer pilar. “Para los que me dicen que no se ahorra, que la vida es muy cara, bueno, son 2700 euros mensuales” , expresó en el video que publicó en TikTok.

De todas formas, el balance corresponde a un mes puntual y la propia enfermera advirtió que su salario puede variar según los turnos que realiza . Su experiencia muestra cuánto pudo guardar con esos ingresos y gastos, aunque no necesariamente representa la situación de todos los trabajadores que viven en Suiza.

Fuente: TN