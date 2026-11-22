Mantiene la característica de volante vigoroso, cubre muchos metros del campo, jamás escatima un esfuerzo o deja de ir a una pelota que puede definir el curso de una jugada. Santiago Ascacibar trae esa actitud desde su formación en las inferiores de Estudiantes de La Plata. Al principio, ese despliegue estaba al servicio como un volante central enfocado en recuperar la pelota, poner la pierna fuerte y raspar el tobillo rival. Su evolución como futbolista lo llevó a una escala superior, sin renunciar a su genética combativa. Se transformó en un mediocampista con llegada y gol, con capacidad para sorprender y aparecer por los espacios que el rival descuida. Piernas e intuición. Remate certero, sin tener un guante en el botín derecho.

Sobran evidencias para afirmar que Boca tiene el mejor mediocampo del fútbol argentino, un sostén que también le sirvió en el nivel continental para levantar la Copa Sudamericana, primer título internacional después de 18 años. Esa línea de volantes sobresale por su productividad y complementación. La distribución de espacios y funciones entre Leandro Paredes, Ascacibar y Milton Delgado asegura un funcionamiento sobre el que se ordena el resto del equipo.

Si Paredes es el cerebro y Delgado el centinela táctico más aplicado, Ascacibar es el encargado de romper líneas para ofrecerse como una constante alternativa. El Ruso fue el encargado de abrir el triunfo de Boca sobre el desconcertado Atlético Mineiro. A los 11 minutos del primer tiempo ya había llegado a posición de definición para conectar un centro de Sebastián Villa -lo mareó toda la noche a Natanael-, pero su carrera desenfrenada lo puso en off-side.

Ni así Atlético Mineiro se dio cuenta de que debía tomar precauciones con el N° 25 de Boca, que de por sí resalta con su cabellera rubia anudada en trenzas y un rostro al que el sol casi caribeño de Barranquilla le dio un toque rojizo. Por el callejón del N° 8, Ascacibar marcó con el sentido de la ubicación para estar en el lugar que cayó el rebote en Ruan Tressoldi tras el remate de Aranda. Ascacibar no falló con la volea de derecha; unos segundos antes le estaba pidiendo a Aranda el pase, pero la pelota le llegó por una vía indirecta, como si la hubiera atraído.

¡GOOOL DE BOCA! ¡AHORA SÍ, RUSO! Ascacibar pescó el rebote dentro del área chica y puso el 1 a 0 ante Atlético Mineiro. pic.twitter.com/9j2xPfyIiP

Fue su décimo gol en Boca desde que se incorporó a fines de enero, en una transferencia por casi 4 millones de dólares por el 80% del pase . Atrás dejaba un muy buen 2025 en Estudiantes, en un nivel que lo puso en la mira de los dos gigantes de la Argentina. Al interés que mostró River lo frenó en seco. “A River no quería ir, es lo que le planteé a mis agentes: yo quería jugar en Boca. Quería ser parte de esto”, dijo el día que Juan Román Riquelme lo presentó en la Bombonera.

No solo cumplía un anhelo personal, sino también el de su familia, sobre todo el de su hermano, que llevaba tiempo insistiéndole en que en algún momento debía jugar en Boca. Esa motivación por estar en el lugar deseado y con la camiseta preferida lo llevó a una eficacia más emparentada con la de un delantero que con la de un volante que arranca desde cerca del círculo central.

No solo son los goles, sino en qué circunstancia los marca. De la decena (tres en esta Copa Sudamericana, solo uno menos que Miguel Merentiel), nueve significaron el primer gol de Boca en cada partido, y siete fueron para el 1-0. En 10 meses en Boca hizo una tercera parte de los 30 goles en una carrera de 10 años en primera división. Disputó 28 de los 29 partidos posibles desde su incorporación. La resistencia física también le permitió sobrellevar el dolor de alguna lesión. Nunca se quiere bajar. Con el triunfo encarrilado, a 15 minutos del final fue reemplazado por Rodrigo Battaglia.

No impactó de entrada. Cuando el Boca de Claudio Ubeda no encontraba el rumbo, algunos hinchas se preguntaban dónde estaba el Ascacibar de Estudiantes, ya que su influencia en los partidos era mínima. Pero no tardó en disipar dudas, pronto le dio sustento a la predicción que afirmaba que por sus características era un jugador para Boca, respondía al ADN xeneize.

Fue uno de los tantos beneficiados de la llegada de Rodolfo Arruabarrena. Todo encajó rápidamente y Ascacibar se transformó en una pieza indispensable. No alcanza la categoría de ídolo porque todavía le falta tiempo de identificación con Boca, pero su entrega y rendimiento le garantizan una aprobación unánime del pueblo xeneize.

A los 29 años, Ascacibar relanzó en sus últimos dos años en la Argentina una carrera que tuvo sus sinuosidades cuando lo vinieron a buscar de Europa. En agosto de 2017, Estudiantes lo transfirió a Stuttgart en seis millones de euros. En la ciudad sede de Mercedes Benz pasó por el trago amargo de un descenso, también por cuestionamientos por no saber controlar sus impulsos. Conoció la segunda división alemana. Luego estuvo dos años y medio en Hertha Berlín y un semestre irrelevante en Cremonese, de Italia. A mediados de 2023 volvió a su casa; Estudiantes invirtió 2,5 millones de euros. Regresó con un tatuaje en cada sien: “glauben & lieben” (creer y amar) y “lieben & traumen” (amar y soñar).

En un entorno que lo cobijó, el Ruso volvió a ser el que disputó el primer partido de la era de Lionel Scaloni, en septiembre de 2018, en un 3-0 a Guatemala. No se sostuvo en futuras convocatorias, su recorrido en la selección se agotó en tres amistosos en los que no completó los 90 minutos. Su actual nivel podría justificar un regreso a la selección, pero sus 29 años colisionan un poco con el perfil futurista que Scaloni le puso a su tercer ciclo. La óptica de Boca es diferente: en Ascacibar se explica buena parte de este presente del equipo.

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Fuente: La Nación