La tensión crece en el barrio La Merced, en San Vicente, donde decenas de familias denuncian que quedaron en medio de un conflicto por la titularidad de los terrenos que habitan. Los vecinos aseguran que el municipio rechazó un proceso de regularización de las tierras y que, después de años de vivir allí y pagar los impuestos correspondientes, ahora los quieren desalojar .

En las últimas horas, se informó que la medida judicial “alcanzaba a algunos lotes de la manzana 67 del barrio La Merced” y que el procedimiento de desalojo no se realizará por fallas en el cumplimiento del mandamiento judicial.

En el lugar hay familias que residen desde hace más de 40 años. Algunas cuentan con escrituras y otras tienen boletos de compraventa. Sin embargo, en el último tiempo comenzó un conflicto judicial a partir del reclamo de una persona que se presentó como dueña de esos terrenos y solicitó el desalojo de quienes viven allí.

La Justicia hizo lugar al planteo y emitió una orden para desocupar una de las 60 manzanas involucradas. Para este martes estaba previsto que se concretara el procedimiento, y hubo presencia policial en la zona.

Una de las vecinas afectadas es Eliana , quien asegura que tiene toda la documentación de su propiedad en regla. Según contó, los terrenos fueron cedidos por la familia Contreras, que tenía una posesión de más de 60 años acreditada ante escribano.

“Yo cuento con todo, tengo título de agrimensura, ARBA e impuestos al día, pagamos el juicio que había del municipio porque jamás se pagó nunca nada”, relató en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece) .

Eliana vive en el barrio desde hace ocho años y recordó que en 2021 recibió una primera orden de desalojo. Fue entonces cuando, según explicó, se enteró de que un abogado de La Plata reclamaba la titularidad de, en un principio,, 17 manzanas.

“Empezamos con abogado, ellos presentaron toda la documentación. En el barrio nadie lo conoce, este hombre jamás tuvo posesión sobre las tierras. Fuimos al municipio, el año pasado el intendente me entregó el título de propiedad del terreno, el año pasado firmé la escritura de mi casa”, sostuvo.

La mujer remarcó que los vecinos no se consideran ocupantes ilegales y que compraron sus terrenos de buena fe. También contó que, en un primer momento, el hombre que reclama las tierras les habría exigido 120 mil dólares para llegar a un acuerdo. Luego, la última oferta habría sido de 55 mil dólares. “Para hoy somos ocho familias daminificadas, hubo gente que en el desespero vendiendo todo lo que tenían lograron arreglar”, contó.

De acuerdo con su testimonio, desde el municipio les habían dicho que no podían intervenir directamente, pero que iban a invitar al hombre a acercarse para intentar alcanzar un acuerdo y reducir el precio de las parcelas.

Mientras tanto, las familias comenzaron a buscar dinero prestado e incluso intentaron vender sus pertenencias para evitar perder sus viviendas. Eliana contó que es docente bibliotecaria y que su marido trabaja como comerciante monotributista . “No somos ocupas, hace más de 45 años que vivimos acá en San Vicente” , insistió.

La preocupación también alcanza a sus hijos. “Si él a mí me saca mi casa, primero que me quedo en la calle con dos nenes, que uno está en la casa de mi hermana y otro en lo de mi amigo. Encima de sacarnos todo me quedo con todos los gastos de juicio que suman 80 mil dólares que si no puedo pagar me embargan el sueldo” , expresó.

En su relato, Eliana también cuestionó el origen del reclamo judicial. Según explicó, las tierras pertenecían a Marcelino Cereales, que se las habría cedido a la familia Contreras. El hombre que ahora reclama la propiedad habría presentado un boleto de compraventa y obtenido una resolución favorable después de que Cereales no se presentara ante el juzgado. “Es lo único que tiene, jamás tuvo posesión de las tierras, acá nadie lo conoce”, afirmó la vecina.

Mientras esperan una definición, las familias permanecen en alerta ante la posibilidad de perder sus casas. El operativo que estaba previsto para este martes mantenía en vilo a los vecinos de La Merced, que relamaban una solución para evitar el desalojo.

Fuente: TN