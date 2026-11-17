Sin las firmas suficientes para sacar dictamen, el oficialismo reúne este martes a la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir modificaciones a la reforma electoral que suspende las PASO e incorporaría colectoras para que las listas legislativas compitan debajo de un mismo candidato presidencial. La Libertad Avanza depende del radicalismo y de aliados federales , que no confirmarán su postura hasta último momento, y negocian modificaciones.

“Durante el encuentro se recibirán propuestas y modificaciones de los distintos bloques al proyecto. Se prevé que la discusión en comisiones continúe durante los próximos días”, confirmó el Ejecutivo tras la reunión de mesa política.

Desde el oficialismo parlamentario avisaron que pedirán un cuarto intermedio para continuar con el debate en otro momento. La intención es que el despacho se termine firmando de acá al jueves para que pasen los 7 días reglamentarios necesarios para poder votar el texto en una sesión el 26 de noviembre, como se habían propuesto.

La firma del dictamen es el paso previo y obligatorio para que el proyecto llegue a ser votado en el recinto. En las últimas horas, el PRO anunció que acompañará la reforma electoral. Concretamente, la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Además de Ficha Limpia. No dijeron nada sobre las colectoras ,que fueron criticadas por el senador del PRO por Misiones Martín Goerling.

“Consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar”, sentenciaron.

Sin embargo, el PRO no tiene ningún miembro dentro de la comisión que debe firmar el despacho, con lo cual no cambia la ecuación.

La comisión tiene 19 integrantes y el oficialismo necesita que 10 se expresen. Es decir, que firmen alguno de los textos: ya sea el proyecto de mayoría o uno de minoría.

La Libertad Avanza tiene seis miembros. Necesita cuatro más. Los radicales, que tendrán reunión de bloque en la previa a la comisión, son tres en la comisión. Los gobernadores de la UCR son decisivos porque son con quienes el Ejecutivo negoció los cambios en los últimos días. Sin embargo, hay un puñado que no responden a mandatarios y que incluso tuvieron posiciones históricamente en contra de las colectoras.

Pero incluso si toda la UCR se encolumna detrás de la suspensión de las PASO, el oficialismo necesita uno más y debe buscarlo en las bancadas federales.

La tucumana Beatriz Avila y la jujeña Carolina Moisés tienen firma en la comisión de Asuntos Constitucionales y están alineadas a los gobernadores Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz.

Jaldo ya expresó públicamente que está en contra de suspender las PASO. "Mi postura es que son una herramienta electoral que permite ordenar cada espacio político. Algunos dirán que podemos recurrir a las cartas orgánicas y a las internas partidarias. Es cierto que están previstas, pero esas elecciones no tienen la misma seguridad ni las garantías que puede ofrecer una PASO a nivel nacional", declaró hace tres días.

Serán decisivos también los dos senadores de Provincias Unidas: el correntino Carlos "Camau" Espínola -que no tiene jefe político- y la cordobesa Alejandra Vigo. Los dos integran la comisión que debe emitir dictamen del proyecto.

Espínola coqueteó con los libertarios pero terminó cerrando con el oficialismo radical de los hermanos Valdés en las últimas elecciones. No tiene cerrado ningún acuerdo electoral para el año que viene, no le convendría eliminar la herramienta, aunque en su entorno aseguran que no tiene postura aún.

En Córdoba nunca estuvieron a favor de las PASO, de hecho no existe esa herramienta a nivel provincial, pero Vigo tampoco confirma que vaya a votar a favor. "No hizo postura pública todavía", sentencian. Tiempo atrás el gobernador cordobés Martín Llaryora tuvo palabras a favor del proyecto del Gobierno, pero en el último tiempo evitó confirmarlo.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín