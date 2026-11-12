Rechazan un recurso y confirman el archivo del caso contra Mauricio Macri y Luis Caputo por el préstamo con el FMI

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la causa contra Mauricio Macri por haber tomado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 57.100 millones de dólares, al rechazar un recurso extraordinario planteado por un pretenso querellante.

El recurso era de Antonio Conrado De Martino , pero los jueces de la Sala IV Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky dijeron que no logró demostrar una cuestión federal ni refutar los fundamentos del fallo anterior, que también había dispuesto dar intervención al Colegio Público de Abogados por sus expresiones discriminatorias y antisemitas.

El tribunal dejó firme el archivo del caso iniciado por posibles irregularidades en la celebración y ejecución del acuerdo entre el Gobierno argentino y el organismo internacional en 2018.

La investigación, iniciada a partir de distintas denuncias, tuvo entre sus principales involucrados al expresidente Mauricio Macri ; a los extitulares del Banco Central Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris ; al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y a otros funcionarios.

Se buscaba determinar si el endeudamiento y el destino de los fondos posterior habían configurado delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos . La hipótesis era que parte de las divisas hubiera financiado la fuga de capitales .

En febrero de 2026, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó el caso por inexistencia de delito, y la decisión confirmada en septiembre por la Sala I de la Cámara Federal porteña, tras la apelación del fiscal Franco Picardi .

Su colega J osé Luis Agüero Iturbe interpuso un recurso de casación, que fue declarado inadmisible, y posteriormente acudió en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Sin embargo, al intervenir ante Casación, el fiscal general Raúl Pleé desistió de la queja. Entendió el acusador que no había delito y que no se habían individualizado medidas probatorias concretas pendientes que permitieran modificar las conclusiones de las instancias anteriores.

También cuestionó la falta de una hipótesis delictiva suficientemente sustentada y afirmó que “lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado” .

En ese contexto, el 19 de octubre de 2026, la Sala IV tuvo por desistida la queja del fiscal y rechazó la presentada por Antonio Conrado De Martino , un particular que había pretendido intervenir como querellante invocando su condición de ciudadano y contribuyente.

La Cámara Federal había rechazado previamente su intervención por considerar que no había demostrado un perjuicio directo. Al resolver ahora el recurso extraordinario, la Sala IV concluyó que la presentación no había refutado eficazmente los fundamentos por los cuales se rechazaron las recusaciones y la queja anterior.

Fuente: La Nación