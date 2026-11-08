Quién es el detenido por infiltrarse en el operativo por el Papa León XIV con una credencial falsa

Tomás Eduardo Natenzon , vinculado al negocio de equipos de radio y a grupos de bomberos a lo largo del país, fue detenido este domingo por infiltrarse en el operativo de bienvenida del Papa León XIV por la Policía de la Ciudad.

Natenzon, de 25 años, circulaba en una moto Kawasaki. Fue capturado en el cruce de avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del escenario central del evento.

Aseguró ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha, con una autorización de circulación apócrifa. Además, la patente de la moto simulaba ser una patente de vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, con distintas credenciales.

La credencial más falsa de todas la llevaba en el cuello: mostraba su foto con la leyenda “ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1”, de clara fabricación casera.

El Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública. También, ordenó allanar su departamento, en un expediente en donde interviene el fiscal Carlos Rivolo.

Fuente: Infobae