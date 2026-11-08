La Justicia le concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en la causa por presuntas lesiones a su hija Francesca

La Justicia bonaerense le concedió este domingo la eximición de prisión a Mauro Icardi en el marco de la causa en la que se investigan presuntas lesiones leves agravadas contra su hija Francesca. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz , luego de una presentación realizada por la defensa del futbolista.

La resolución, a la que accedió Infobae , se conoció un día después de que la Justicia dictara una medida cautelar que le prohíbe al delantero acercarse y mantener contacto con la menor durante 45 días.

El nuevo fallo no modifica esa restricción, sino que resuelve la situación procesal de Icardi frente a una eventual detención , mientras avanza la investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género del distrito de Tigre.

Fuente: Infobae