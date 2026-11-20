Romina González (35) casi no tenía descanso. Dedicaba su vida al trabajo y a la crianza de su hijo de 12 años, y nada hacía prever el trágico final que le tocó . Al menos entre sus compañeros de trabajo no hubo alertas para tomar en cuenta sobre la relación que había entablado en los últimos meses con un empleado del bar Morrison, ubicado sobre la avenida Marcelo T. de Alvear al 300, en pleno centro de Córdoba y frente a La Cañada, una de las postales más pintorescas de la ciudad.

Romina era la encargada del bar y desde hacía unos meses mantenía un noviazgo con Nicolás Gabriel Pedraza (38) , quien trabajaba como mozo en el establecimiento, situado en una calle donde predominan los bares con temática de rock en los que suelen tocar bandas en vivo.

El jueves por la tarde, Pedraza la sorprendió en el baño del local y le asestó múltiples puñaladas en el rostro, abdomen y otras partes del cuerpo. Luego se autolesionó con el mismo cuchillo, provocándose heridas en el cuello y el abdomen.

Una compañera de Romina se preocupó porque no salía del sector de los baños y, cuando abrió la puerta, se encontró con un escenario de horror. La mujer yacía muerta en el piso, en un charco de sangre y su pareja estaba en el mismo sector, herido de gravedad. Pedraza fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde fue intervenido y permanece internado bajo una estricta vigilancia policial. Según el parte médico de este viernes, l as heridas no representan riesgo de muerte.

El dueño de un local de venta de bebidas y cigarrillos ubicado a pocos metros del bar Morrison aún no sale del estado de conmoción.

“ No se puede creer esto que pasó , es muy injusto. Pobre piba”, exclamó, al tiempo que les pidió a los cronistas que llegaban a buscar testimonios que lo excusaran porque no quería hablar.

Martín es un excompañero de trabajo de Romina y se quiebra cuando la recuerda. Con voz temblorosa, asegura que era una mujer que se dedicaba por entero a la crianza de su hijo y trabajaba sin descanso para darle una buena vida a su familia.

“Ella trabajaba desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día para que su nene tuviera todo lo que necesitaba. Era una madraza que siempre estaba pensando en su hijo y en su familia ”, relató el hombre a Clarín.

Martín cuenta que trabajó mucho tiempo en el sector y que Romina siempre estaba atenta a lo que necesitaban sus compañeros.

“Salía con el pibe desde hace poco tiempo y, por lo que se notaba desde afuera, iba todo normal . El chico no demostraba ser alguien violento y quizás por esa razón esto que pasó es más sorpresivo y terrible”, aseguró el hombre, quien se desempeña en tareas de seguridad de locales nocturnos.

Pedro, un comerciante de un local vecino, le dijo a Telefe Noticias que hubo un hecho anterior que quizás pudo haber servido como advertencia.

“Romina hace bastante que trabaja en esta zona y el chico hace poco que vino”, dijo y señaló: “Según me contaron, hubo un evento anterior en la casa de ella y la Policía intervino”.

El crimen de Romina es investigado por la fiscal de Violencia de Género y de Familia, Guillermo Berrotarán, quien le imputó a Pedraza el delito de femicidio . Por esa razón, dispuso una fuerte custodia policial en el Hospital de Urgencias, donde permanece internado con una leve mejoría.

Por su parte. el subdirector del establecimiento, Maximiliano Tittarelli, señaló que Pedraza fue intervenido en el cuello, donde le encontraron lesiones en las venas yugulares que fueron reparadas, y luego en el abdomen. “Está cursando un posoperatorio en coma farmacológico y las heridas están reparadas; no son lesiones mortales ”, concluyó.

De acuerdo a los investigadores, todo indica que el ahora acusado se autolesionó con la aparente intención de suicidarse tras cometer el ataque.

Fuente: Clarín