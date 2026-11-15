“Que el amor sea un abrazo en medio del dolor”: la despedida al nene de 7 años que murió tras el despiste en Ruta 90

La muerte de Tomás Moreno Pegoraro , el nene de 7 años que murió tras el despiste de una camioneta en la Ruta Provincial 90, conmocionó a la comunidad educativa del Colegio Don Bosco de Resistencia, donde cursaba segundo grado. La institución lo despidió con un emotivo mensaje y anunció que no habrá clases el próximo lunes por duelo.

“Con profundo dolor despedimos a Tomás Moreno Pegoraro, alumno de 2º grado del Nivel Primario de nuestro Colegio Don Bosco ”, expresaron desde la entidad a través de sus redes sociales.

En el comunicado, también acompañaron a sus familiares, amigos, compañeros y docentes. “Que Dios les conceda fortaleza y consuelo, y que el amor de quienes los rodean sea un abrazo en medio de tanto dolor”, agregaron.

La publicación recibió numerosos mensajes de condolencias de personas que se sumaron a la despedida del nene. Algunos también pidieron por la recuperación de su hermana y por la salud de sus padres. “Pido a Dios por la pronta recuperación de su hermanita y fuerzas a sus papás y familia”, escribieron.

Por su parte, el colegio informó que el lunes 16 de noviembre no habrá actividad escolar por duelo e invitó a toda la comunidad a participar de una misa por el eterno descanso de Tomás. La ceremonia será el martes 17, a las 19, en la Parroquia María Auxiliadora.

Los tres sobrevivientes del accidente fueron derivados desde el Hospital Félix Anselmo Pértile, de General San Martín, hacia centros de salud de mayor complejidad en Resistencia.

La hermana de Tomás, de 11 años, sufrió un traumatismo de cráneo con fractura, lesiones en la columna y una pequeña contusión pulmonar. También tenía un traumatismo abdominal. Permanece internada en el Hospital Pediátrico, donde evoluciona favorablemente.

Por su parte, la madre, Silvana Pegoraro, sufrió una fractura en la quinta vértebra lumbar y líquido libre en el abdomen. El padre, César Oscar Moreno, también fue trasladado al Hospital Perrando y se encontraba estable.

El accidente fatal ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 65 de la Ruta Provincial 90, cerca de Pampa Almirón, cuando la camioneta Ford Ranger negra en la que viajaba la familia despistó y chocó contra un árbol.

En el vehículo iban cuatro personas: dos adultos y dos menores. Un hombre que circulaba por la zona los trasladó en su propia camioneta hasta el Hospital Félix Anselmo Pértile, en General San Martín. Allí, los médicos confirmaron la muerte del nene.

Fuente: TN