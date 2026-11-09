Qué calles están cortadas en CABA por la visita del papa León XIV: cómo llegar a la misa en el Monumento de los Españoles

Desde las 11.30, el papa León XIV dará su primera misa en la Argentina , precisamente en el barrio porteño de Palermo , Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

Por esa razón, se activó un operativo de seguridad que incluye cortes de calles en Palermo y Recoleta , restricciones para circular en auto, desvíos de colectivos y estaciones de subte cerradas.

El operativo de seguridad contempla dos perímetros con restricciones de circulación en la Ciudad de Buenos Aires:

Las restricciones se mantendrán hasta el miércoles 11 de noviembre , cuando el Papa deje la Nunciatura Apostólica.

Antes de la celebración, el Papa recorrerá la avenida del Libertador en una caravana que partirá desde Olleros y avanzará hasta el Monumento de los Españoles . Por ese motivo, habrá cortes sobre esa avenida entre ambos puntos.

Los fieles que asistan a la misa en Palermo podrán ingresar a pie por los siguientes accesos:

También habrá un acceso por Virrey Vértiz y José Hernández , aunque cerrará dos horas antes de la llegada del Sumo Pontífice.

Para la desconcentración, las calles Gorostiaga , Maure y Dorrego funcionarán exclusivamente como salidas hacia Luis María Campos.

Durante la visita del papa León XIV, se reforzarán 116 líneas de colectivos para facilitar el traslado de los asistentes.

Entre las líneas que incrementarán sus frecuencias están: 12 , 34 , 39 , 42 , 44 , 64 , 65 , 102 , 107 , 108 , 109 , 118 y 151 .

Además, habrá paradas provisorias en los siguientes puntos:

Para el operativo de salida también se prevé la presencia de unidades de las líneas 57 , 60 , 161 , 194 , 34 , 166 , 145 , 160 , 37 , 10 , 188 , 128 , 39 y 12 .

Fuente: TN