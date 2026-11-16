CÓRDOBA.- En las próximas dos semanas, mientras en el Senado el oficialismo tratará de aprobar la suspensión de las PASO, en Diputados hará lo propio con el proyecto de ley de presupuesto 2027 . También necesita sumar voluntades para convertirlo en ley y los gobernadores buscan aprovechar para obtener respuestas a una agenda que acumula reclamos desde el inicio de la gestión libertaria.

No todos los gobernadores juegan con la misma estrategia, aunque sí comparten una preocupación: cómo lograr más financiamiento en un año electoral.

Un informe de los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, del Ieral de la Fundación Mediterránea, revela que el alza de la recaudación nacional no responde a una mejora de los impuestos relacionados con la actividad económica, sino que aparecen Ganancias, retenciones y los tributos sobre los combustibles . El IVA y el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios , vinculados a la actividad, marcan caídas.

En el caso de las provincias, los indicadores son más desfavorables : la recaudación tributaria provincial registra caídas interanuales desde febrero. En septiembre, último mes computado, los ingresos propios del conjunto de las jurisdicciones disminuyeron un 9,5% real en la comparación interanual. El acumulado de los primeros nueve meses del año arrojó una contracción del 4% real.

La clave pasa por Ingresos Brutos, cuya recaudación cayó en todos los meses de este año con excepción de enero. La baja acumulada en nueve meses es de 4,7% interanual real. Un problema para las finanzas provinciales que se cuela en la discusión del presupuesto 2027.

En Diputados, el oficialismo buscará dictamen este martes y debate en el recinto el 25 para evitar que la discusión pase a sesiones extraordinarias. Fuentes de la comisión de Presupuesto, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch, indicaron a LA NACION que el acuerdo es sobre el cronograma, pero que no está cerrado sobre el contenido.

Hay algunos puntos con avances, como el pedido de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe para la prórroga de los regímenes de promoción para la industria automotriz y autopartista hasta 2032 . En cambio, quedan aspectos como subsidios al transporte planteados por intendentes e incluso el de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires.

Para los gobernadores, un eje está en la propuesta de Economía que contempla un crecimiento real de 7,5% de las transferencias automáticas a las provincias, pero al mismo tiempo una reducción real del 20% de las transferencias de capital . La baja afecta a recursos que son para infraestructura.

También, en lo que hace a la obra pública, los gobernadores e intendentes piden que se contemplen partidas identificables y que se cumplan los convenios firmados .

Respecto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la iniciativa estima un fondo de $1,9 billones, pero sigue sin incluir el mecanismo de distribución automática que reclaman los gobernadores. Lo mismo pasa con el reparto del impuesto a los combustibles líquidos.

La situación de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación es otra de las cuentas pendientes . El proyecto asigna $503.325 millones para atender los déficits de los sistemas jubilatorios de 13 jurisdicciones. Un monto " insuficiente" según dicen los gobernadores, quienes insisten en que se deben actualizar los anticipos de Anses.

La Argentina Week en París, en la que participaron 13 gobernadores junto al presidente Javier Milei , mostró una foto de acercamiento político, pero las diferencias se mantienen hasta pese al diálogo con el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

La aprobación del presupuesto le permitiría a la Casa Rosada mostrar previsibilidad fiscal, ordenar las expectativas económicas y exhibir capacidad de construcción parlamentaria. Para los gobernadores es una forma de garantizarse recursos mínimos para el año próximo.

Fuente: La Nación