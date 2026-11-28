Durante los últimos meses, el Premio Abanderados , una iniciativa de Fundación Noble, eltrece y Luz Libre, dio a conocer las historias de los ocho Abanderados 2026. Miles de personas se involucraron con sus causas, un acompañamiento que se reflejó en los más de 92.000 votos para elegir al Abanderado del Año.

La 17.ª edición culminó con una Gala en el Teatro Avenida. Con la conducción de Mario Massaccesi y Carolina Amoroso , se revivieron las historias de los homenajeados, quienes recibieron una estatuilla en reconocimiento a su labor solidaria y una beca de estudios en la Universidad Siglo 21. Además, se entregó la Mención Especial al Joven Abanderado.

Juana Viale, Nelson Castro, Jimena Monteverde, Flavia Palmiero, Rada, Sebastián «Pollo» Vignolo, Diego Sehinkman, Facundo Arana y Rodrigo Tapari se sumaron a la celebración presentando las historias de los Abanderados.

La música también tuvo un lugar especial de la mano de Silvina Moreno, quien, con la sensibilidad de su canción Cuidame, rindió homenaje a los Abanderados y emocionó a quienes estuvieron en el Teatro.

Hacia el final de la noche llegó uno de los momentos más esperados: el anuncio de la elegida por votación del público como Abanderada del Año. El reconocimiento fue para Mercedes Carrión, fundadora de Asociación Tras-Pasar, quien recibió $ 20 millones para continuar su tarea solidaria.

“Este premio es de estos niños que aún hoy, mientras nosotros estamos acá y yo levanto este premio con las manos, ellos están en un hospital poniendo todo de sí para salir adelante”, expresó Mercedes desde el escenario. En Mendoza, trabaja para que los niños y adolescentes con cáncer tengan sus necesidades cubiertas durante el tratamiento oncológico. A través de Asociación Tras-Pasar, brinda asistencia gratuita que incluye alimentos, suplementos nutricionales, medicamentos, traslados y mejoras habitacionales.

Por su parte, Sofía Paz, fundadora de Una Posta en el Camino, recibió el Premio Especial Fundación Navarro Viola, de $ 12.000.000. En Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, Sofía brinda cuidado integral a niños y niñas separados judicialmente de sus familias por situaciones de alta vulnerabilidad. La organización cuenta con dos hogares convivenciales,

Una Posta en el Camino y La Postita, donde los chicos reciben atención personalizada en salud, educación, terapias y recreación, en un entorno de afecto y contención. En tres años, la iniciativa acompañó a más de 85 niños y niñas.

Desde Misiones, Cristian Manzur llegó al Teatro Avenida para ser reconocido por su trabajo al frente de Fortalecer Misiones. Desde 2008, la organización acompañó a más de 600 emprendedores mediante microcréditos basados en la confianza, capacitaciones y espacios de encuentro.

También fue distinguida Evelin Saavedra, quien desde Neuquén lleva adelante Moirú, una organización que impulsa el desarrollo comunitario a través de iniciativas vinculadas con la alimentación, la educación, la formación para el empleo y el acceso a la justicia..

Fernanda Bardón Font fue otra de las premiadas. En Martínez creó Casa Monarcas, un café, vivero y centro cultural donde personas con y sin discapacidad trabajan y se capacitan. Además, más de 140 emprendedores y proveedores con discapacidad comercializan sus productos a través de una red impulsada por la organización.

Desde Córdoba, Lukas Esquivel lleva adelante Fuerza Mayor , un proyecto que cuenta con un ensamble de tambores y espacios de formación musical en los que 120 personas de entre 60 y 90 años aprenden percusión y fabrican sus propios instrumentos. A través de esta iniciativa, busca derribar los prejuicios asociados al envejecimiento.

Otra de las protagonistas de la noche fue Mailen Ubiedo Myskow, fundadora de la Asociación Civil C.A.S.A, que brinda formación musical a 125 niños y jóvenes de los barrios Padre Rodolfo Ricciardelli y Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires. Este año, 26 integrantes de la orquesta compartieron su música ante el papa León XIV en el Vaticano.

Desde hace 15 años, Patricio Marquínez acompaña a comunidades rurales del sur de Santiago del Estero a través de la Fundación San Genaro. Junto a las escuelas rurales, impulsa proyectos de educación, salud, infraestructura escolar y acceso al agua segura. En el último año, la Fundación llegó a 34 escuelas, 773 niños y 290 familias.

Con 18 años recién cumplidos, el correntino Ian Rubens Suárez subió al escenario del Teatro Avenida para recibir la Mención Especial al Joven Abanderado, destinada a chicos que desde temprana edad generan un impacto en sus comunidades.

Mientras termina la escuela secundaria, Ian organiza campañas solidarias a través de Fundación del Litoral, iniciativa que creó hace casi un año y con la que ya logró ayudar a unas 300 personas, motivando a compañeros de escuela, amigos y vecinos a involucrarse.

Premio Abanderados es una iniciativa de Fundación Noble, eltrece y Luz Libre que reconoce a los argentinos que se destacan por su dedicación a los demás y difunde sus historias para inspirar a la comunidad. La alta difusión ayuda a impulsar los proyectos de los ganadores y a promoverlos como nuevos referentes sociales, a la vez que instala temas postergados en la agenda pública. Desde su primera edición en 2010, ya recibió más de 12.000 postulaciones y reconoció a 151 argentinos de todo el país.

Premio Abanderados es posible gracias al apoyo de Personal, Axion Energy, Banco Galicia, Universidad Siglo 21, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires: Hablar es Ganar, Sancor Seguros, CAEM, Grupo ST, Silicon Misiones, Afianzadora, Marsh, Bayá Casal, ADT, MEDICUS, Arcelor Mittal, Fundaciones Grupo Petersen, Fundación Navarro Viola y Fundación Noble.

Las novedades del Premio podrán seguirse a través de: Instagram: @abanderados Facebook: Premio Abanderados Youtube: Premio Abanderados

Fuente: Clarín