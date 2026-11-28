El periodista Javier Lozano , de vasta trayectoria en el rubro y en especial en la señal de cable Todo Noticias, murió este sábado a los 66 años.

La noticia fue confirmada al aire por sus compañeros de señal, Paula García y Santiago do Rego. "A Javi lo conocen por su trabajo en la calle, como lo ven, cronista en la calle, en Casa Rosada, en el Congreso. Un gran tipo y un gran profesional", lo elogió Do Rego.

"Una gran persona que está en la casa antes de nosotros , todos aprendimos de su compromiso", agregó García.

Fanático de Esudiantes de La Plata, Lozano entró en junio de 1987 como cronista de calle a Artear. Fue prosecretario de Redacción en los Noticieros de Canal 13 entre 1988 y 1993. Luego se desempeñó como cronista tanto para Telenoche como para Todo Noticias.

Durante su trayectoria tuvo a cargo coberturas de casos complejos, como el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, o las denuncias de abuso contra el padre Julio César Grassi. También cubrió elecciones y se desempeñó como acreditado en Casa Rosada.

Antes habia sido redactor en la agencia Noticias Argentinas (NA) y en los diarios Tiempo Argentino, El Heraldo de Buenos Aires y Clarín. En TN, a la par de su trabajo en la calle, escribió columnas de política hasta que asumío como director del portal periodístico

"Un excelente tipo y gran profesiona l. Se había desempeñado como productor, luego como cronista. Siempre registrando lo que pasaba en la calle a lo largo de la historia de TN. Lo hemos visto como acreditado en casa de Gobierno, fue jefe de redacción. Dejó muchos amigos, una familia hermosa a la que le mandamos un fuerte abrazo", lo despidió Do Rego.

Sebastián, uno de los hijos de Javier, siguió su camino en el periodismo. Desde 2016 escribe en Clarín , donde actualmente es editor en jefe de la sección Tecnología. Antes había trabajado en las secciones Sociedad y Último Momento.

Según comentó García al brindar la noticia, Lozano venía combatiendo un cáncer que se había agravado en el último tiempo. “Hoy tenemos que darle esta triste noticia para nosotros en un año muy difícil”, lamentó la conductora.

En octubre de este año, la familia de TN había lamentado la muerte del metereológo Fernado Confessore, a los 58 años, de un paro cardíaco.

En redes sociales, colegas y ex compañeros lo llenaron de elogios para despedirlo.

“Un Gran Compañero, Amigo y Periodista . Mil años compartiendo la calle. De los periodistas de la vieja escuela, que siempre ayudaba, explicaba y trabajaba con los más nuevos. Hemos compartido cientos de coberturas en todo el país.”, escribió Ignacio González Prieto.

"Te quiero mucho amigo. Un tipo sano. Bueno. Nunca hablo mal de nadie. El que me recibió cuando entré a Telenoche. El padrino de mi hijo Franco. El amigo por sobre todas las cosas. Siempre juntos Zabiola. Ya te extraño lpm", comentó Sergio Lapegue en un posteo del Instagram de TN.

"Entrañable compañero, excelente profesional, pincha fanático. Cuántas coberturas y charlas compartidas. Un hermoso ser humano, siempre predispuesto y generoso. Un enorme abrazo a sus seres queridos QEPD Te vamos a extrañar", escribió Guillermo Panizza, otro colega que compartió con él tiempo en TN.

"No puede ser… qué gran tipo se acaba de ir", comentó Mariana Segulín, otra colega con quien coincidió en TN.

Gonzalo Aziz, ex cronista del canal, lo despidió con una emotiva carta en su cuenta de Instagram. "Fuiste mi primer amigo de Canal 13/TN. Yo recién empezaba en esto. Vos ya eras un consagrado. Y con esa simpleza y humildad que te caracterizó siempre te acercaste de la nada: “Pibe, ¿sos de Adrogué? ¿Jugás al tenis?” Al día siguiente cazamos las bicis y estábamos peloteando en polvo de ladrillo, dándole inicio a esta amistad entrañable que nos unió muy fuerte", recordó.

"Fuiste y serás un ejemplo para todos los que buscamos hacer periodismo en televisión. Sí, periodismo. Porque vos fuiste un profesional impecable, una pluma envidiable, una corrección y entereza al aire que hacía que te miremos con profunda admiración", escribió.

"Me acompañaste en mis momentos más difíciles, me acompañaste en todas mis decisiones profesionales, me cuidaste aguerridamente siempre cuando las cosas se complicaron. No hay una sola persona en el ambiente periodístico que haya hablado mal de vos. Y lo mejor: vos jamas hablaste mal de nadie", cerró Gonzalo.

Fuente: Clarín