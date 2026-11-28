Clarín inició acciones legales contra las principales compañías de inteligencia artificial (IA), que utilizan sus contenidos periodísticos sin autorización ni contraprestación económica.

El reclamo busca que se respeten los derechos de propiedad intelectual de los medios periodísticos, y que se reconozca el valor que tiene la información original, rigurosa y de calidad en el desarrollo, funcionamiento y crecimiento de uno de los negocios más dinámicos de la economía mundial.

Como cualquiera puede comprobarlo, cuando un usuario consulta a una de las grandes plataformas sobre cuestiones ligadas no solo a las noticias, sino a la interpretación de cualquier aspecto de la realidad, las respuestas toman como fuente los contenidos elaborados por medios como Clarín , que a lo sumo son citados, pero que no dieron autorización ni obtienen contraprestación por la utilización de esos datos.

La presentación judicial pone en el centro de la discusión el papel que desempeñan las empresas periodísticas en el ecosistema de la inteligencia artificial, un debate que se repite en buena parte del mundo.

Los artículos, investigaciones, entrevistas exclusivas, coberturas en tiempo real y análisis especializados integran el patrimonio de los editores, y constituyen fuentes de conocimiento que son utilizadas por las plataformas tecnológicas para entrenar sus modelos, actualizar información y ofrecer respuestas al instante a sus usuarios.

Se trata de contenidos que no solo aportan datos, sino también contexto y elementos de análisis que permiten comprender acontecimientos de distinta naturaleza.

Clarín , fundado hace 81 años, es el líder mundial en habla hispana en cantidad de suscriptores digitales, con más de 700.000, lo cual demuestra la relevancia de la publicación para los lectores.

Que las plataformas puedan brindar información sobre acontecimientos políticos, económicos, científicos, sociales, culturales y deportivos depende, en enorme medida, de la existencia de fuentes confiables como Clarín , que producen contenido original de manera permanente.

Esa tarea requiere importantes inversiones económicas, equipos profesionales, corresponsales, especialistas, infraestructura tecnológica y procesos editoriales orientados a garantizar la calidad y veracidad de la información.

Detrás de cada contenido periodístico existe un proceso de producción que involucra la búsqueda de información, la consulta de fuentes, la verificación de datos y la elaboración de materiales que permiten explicar e interpretar la realidad.

El conflicto de intereses entre los medios independientes de todo el mundo y las plataformas de IA tiene como primer antecedente judicial, en diciembre de 2023, la demanda presentada por The New York Times por la utilización no autorizada de sus artículos.

En agosto de 2025, el diario brasileño Folha de Sao Paulo y el japonés Yomiuri Shimbun también iniciaron acciones legales similares.

El presidente y publisher de The New York Times, A. G. Sulzberger, durante el Congreso Mundial de Medios de WAN-IFRA, realizado en junio en Marsella, Francia, denunció directamente lo que calificó como un “flagrante robo de propiedad intelectual” por parte de las plataformas de IA.

El empresario llamó a los editores del mundo a actuar y advirtió sobre la necesidad de que los acuerdos comerciales con las plataformas reflejen el verdadero valor de los contenidos periodísticos.

En la región, otro de los antecedentes es el de Copesa, grupo

En la Argentina, Editorial Perfil y La Nación también iniciaron recientemente acciones judiciales por el uso no autorizado de sus contenidos.

En otros casos, se han alcanzado acuerdos comerciales, lo que implica un reconocimiento de las propias empresas tecnológicas de los derechos de propiedad intelectual de los medios y del valor económico de la información periodística.

Algunos de los acuerdos fueron firmados por varias plataformas con organizaciones como Associated Press (Estados Unidos), Financial Times (Reino Unido), Axel Springer (Alemania), Le Monde (Francia) y el Grupo Prisa (España).

En este escenario, la discusión sobre el valor económico de los contenidos adquiere una dimensión particular. Así como la infraestructura tecnológica y la capacidad de procesamiento representan componentes fundamentales para el funcionamiento de estos sistemas, la disponibilidad de información original, actualizada y confiable contribuye a mejorar las prestaciones de los productos y servicios que ofrecen.

Estos antecedentes permiten identificar mecanismos legales y comerciales que contemplan tanto las necesidades de las compañías tecnológicas como los intereses de las empresas periodísticas.

El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los medios y del valor económico de sus contenidos representa, en ese sentido, una alternativa para compatibilizar el desarrollo de nuevas tecnologías con la sostenibilidad de las organizaciones que producen información calificada y original.

La iniciativa de Clarín plantea la necesidad de establecer reglas claras para la convivencia entre ambas industrias.

El desafío pasa por construir un ecosistema en el que la inteligencia artificial pueda continuar innovando y desarrollando nuevos negocios, al mismo tiempo que se reconozca el aporte económico, intelectual y profesional de quienes producen la información que contribuye a generar valor en esos servicios.

Fuente: Clarín