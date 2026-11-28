Antes de apelar a Gemini, los estudiantes de quinto año de la Escuela de Educación Media N.º 1 D.E. 21 “Dr. René Favaloro”, de Villa Lugano, leyeron El mar y la serpiente, de Paula Bombara. Después escribieron y corrigieron sus propias reseñas. Recién entonces le pidieron a la inteligencia artificial que generara un texto sobre el libro y compararon el resultado con sus producciones.

La actividad había sido preparada por la docente de Lengua y Literatura junto con Verónica Franco, facilitadora pedagógica digital de la escuela. “Pensamos que el uso posterior a la reseña propia les serviría para analizar, comparar y reflexionar sobre las respuestas que generan estas tecnologías”, cuenta Franco.

Durante el taller encontraron errores concretos : la IA de Google arrojó respuestas equivocadas sobre el lugar de nacimiento de Bombara y le atribuyó un libro que nunca había escrito. La comparación llevó a discutir hasta dónde podía reconocer palabras o identificar el tono general de una obra sin captar la sutileza de las emociones ni la profundidad de una interpretación personal.

Al recibir la versión de Gemini, los alumnos ya tenían una lectura propia con la cual confrontarla. Ahí aparece una pregunta que atraviesa hoy escuelas y universidades: si una aplicación puede producir en segundos una explicación, un resumen o la solución de un problema, ¿qué parte de ese recorrido necesita seguir haciendo una persona para aprender?

Diego Fernández Slezak, investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, parte del concepto de “carga cognitiva”: es decir, el esfuerzo mental que requiere una tarea. La IA permite trasladar hacia afuera operaciones que antes exigían ese trabajo. A la acumulación de ese esfuerzo delegado se la ha empezado a denominar “deuda cognitiva”.

“Aprender requiere un tiempo y un esfuerzo que no conviene delegar”, sostiene. La cautela, aclara, es mayor si el objetivo consiste en incorporar un conocimiento, aunque eso no implica rechazar la tecnología en general. Fernández Slezak dirige el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Allí desarrollaron, por ejemplo, modelos que miden fluidez lectora. Los chicos leen un libro y son grabados durante la lectura; la inteligencia artificial interviene después, al procesar esos registros y asistir en la evaluación.

Un ensayo de campo publicado en 2025 en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) siguió a casi mil estudiantes de secundaria en Turquía, en clases de Matemática. Quienes trabajaron con un tutor basado en GPT-4 resolvieron mejor los ejercicios mientras podían usarlo, pero rindieron 17% peor que el grupo sin acceso cuando debieron hacerlo por su cuenta. Esa caída no apareció con otro tutor diseñado para orientar sin entregar directamente la solución.

Bettina Bravo, investigadora del CONICET y docente-investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), especializada en Didáctica de la Física, ubica la discusión en el objetivo de cada actividad. “La cuestión central es qué delegamos, para qué lo hacemos y qué procesos intelectuales necesitamos conservar y promover en función de los aprendizajes que buscamos”, plantea. Una calculadora puede resultar útil si permite concentrarse en interpretar un fenómeno, pero adquiere otro sentido si aquello que se intenta enseñar es precisamente el cálculo. “Todo depende de qué estamos enseñando y de qué aprendizaje intentamos propiciar.”

Bravo estudió esa tensión junto con Gastón Pérez, Yésica Inorreta y Yanina Jara en un curso universitario de Física, donde los alumnos utilizaron ChatGPT frente a un problema de inducción electromagnética que incluía el diseño de un prototipo de cargador de celular. El chatbot sirvió para identificar materiales y encontrar puntos de partida ante una tarea que inicialmente no sabían cómo abordar, aunque ofreció explicaciones incompletas o reduccionistas capaces de reforzar dificultades conceptuales que todavía necesitaban superar.

“Resolver una tarea no es necesariamente lo mismo que aprender a partir de ella”, sintetiza Bravo. Cuestionar una explicación convincente exige contar con conocimientos que permitan advertir qué falta, detectar una incoherencia o decidir por qué una respuesta merece ser puesta en duda.

Gastón Pérez, investigador del CONICET y profesor de Exactas-UBA, estudia metacognición desde la didáctica de la Biología: la reflexión explícita sobre cómo pensamos. “Algunos autores hablan de hacer el pensamiento visible. Me gusta esa metáfora”, explica. Advierte, de todos modos, que la evidencia sobre inteligencia artificial y metacognición en la escuela todavía es reciente y escasa.

Si una consigna solo premia llegar rápido al resultado esperado, observa, los sistemas generativos encuentran mucho margen para sustituir el recorrido del alumno. Una propuesta distinta puede indagar qué pensaba antes y qué cambió después, qué camino siguió frente a un problema o en qué punto se equivocó. Pérez propone que la evaluación recupere no sólo lo aprendido, sino también el proceso mediante el cual se llegó a ese aprendizaje. Y reivindica una instancia que la rapidez tecnológica puede volver tentador esquivar. “Sin error no hay aprendizaje”.

En 2023, cuando ChatGPT todavía era una novedad para buena parte de los alumnos, el Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de FLACSO (PENT) y Fundar, un centro de estudios y diseño de políticas públicas, pusieron en marcha “IA y aprendizaje activo: estrategias didácticas en escuelas”. La experiencia alcanzó a más de 30 grupos de 20 escuelas primarias y secundarias del país. El equipo diseñó actividades en las que la inteligencia artificial asumía distintos roles y analizó cómo interactuaban los chicos con ella.

Graciela Caldeiro, investigadora de PENT-FLACSO y profesora de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, recuerda que uno de los resultados que más les interesó no dependió de una habilidad tecnológica nueva, sino de aprender a formular una pregunta.

“Cuando vos sabés preguntar algo es porque estás entendiendo dónde está el problema, dónde hay que averiguar y por dónde ir ”, sostiene. Los alumnos debían volver sobre sus consultas si las devoluciones no alcanzaban o el personaje asignado al sistema dejaba de funcionar como esperaban. Años después, Caldeiro, Christian Milillo y Nahuel González retomaron esas experiencias en un trabajo titulado El poder de las preguntas.

Caldeiro subraya que aquel ensayo pertenece a un momento mucho más exploratorio, en el que presentar una IA en clase todavía podía constituir una novedad. Hoy su presencia es cotidiana: alumnos y profesores recurren a estas aplicaciones fuera de las actividades concebidas específicamente con fines pedagógicos. La experiencia de 2023 permite observar modos de interacción y decisiones didácticas, aunque no alcanza por sí sola a establecer cuánto ni cómo mejora el aprendizaje.

En la Escuela Superior de Educación Artística en Música “Juan Pedro Esnaola”, de Saavedra, la incorporación llegó después de varias clases de trabajo histórico. Los estudiantes de 2° año partieron de imágenes de la Edad Media, investigaron el período, analizaron a sus actores sociales y escribieron los guiones de las historias que querían contar. Ignacio de Bonis, profesor de Historia, recurrió luego a Nicolás Della Valentina, facilitador pedagógico digital, que sumó una dimensión sonora y audiovisual a esas producciones.

“La IA sólo la utilizamos para la generación de voces. Lo que tiene que ver con la investigación, con el abordaje conceptual, con la representación de los actores sociales y sus intereses fue un largo proceso de clases ”, precisa De Bonis. Algunos grupos buscaron acentos españoles que acercaran las voces al escenario europeo que estaban reconstruyendo; otro eligió deliberadamente un acento latinoamericano, históricamente imposible, como recurso humorístico. Quienes quisieran podían grabarse ellos mismos.

Como eran alumnos de una escuela de música, las discusiones se extendieron a los instrumentos y las composiciones de cada escena. De Bonis recuerda “debates acalorados” sobre qué sonidos resultaban compatibles con el período y momentos en los que los docentes preferían guardar silencio y escuchar las razones que intercambiaban los chicos.

“La idea no era que la tecnología les diera una respuesta, sino que ellos pudieran preguntarse qué querían encontrar y cómo lo querían hacer”, añade Della Valentina. Cada grupo probó distintas plataformas, eligió voces más realistas o deliberadamente humorísticas y resolvió cómo presentar su producción. La inteligencia artificial entró después de que la investigación y el guion ya estaban en manos de los estudiantes.

En la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, el Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas (LINTI) trabaja desde otro ángulo: en sus talleres con escuelas técnicas de La Plata y Berisso, los adolescentes entrenan pequeños modelos y observan qué ocurre detrás de las aplicaciones que utilizan.

“Lo que nos interesa es que los estudiantes entiendan cómo están hechas estas nuevas tecnologías digitales, desde con qué datos fueron entrenadas, y no solamente que sean los primeros usuarios”, explica Isabel Kimura, docente de la UNLP e integrante del LINTI, cuyo trabajo doctoral se concentra en inteligencia artificial y educación secundaria.

Una de las actividades utiliza Google Teachable Machine, que permite entrenar modelos de clasificación de imágenes sin programar. En un ejercicio sobre sesgos, el sistema recibe fotografías de perros blancos y gatos negros. Al mostrarle después un gato blanco, puede clasificarlo como perro porque aprendió a asociar el color con las categorías recibidas. “Nosotros sabemos que es un gato, pero ese modelo fue entrenado porque todos los gatos eran negros. Si vos le das algo blanco, va por la otra categoría”, explica Kimura. El ejemplo permite ver de manera sencilla cómo los datos de entrenamiento condicionan aquello que un modelo aprende a reconocer.

El equipo empezó trabajando directamente con alumnos, pero en 2024 orientó los talleres hacia los docentes. La decisión buscaba ampliar el alcance de la experiencia: capacitar a un profesor permite que los materiales y las prácticas puedan trasladarse después a sus propias aulas. Entre 2023 y 2025 realizaron dos talleres con estudiantes y otros dos con docentes de tres escuelas técnicas, una de Berisso y dos de La Plata, con grupos de hasta 25 o 30 profesores por edición.

Esa posibilidad de replicar la experiencia encuentra límites concretos. Las capacitaciones duran apenas dos encuentros de dos horas y, según Kimura, ese tiempo permite ofrecer una introducción, pero no profundizar. Las escuelas técnicas les piden avanzar hacia actividades más complejas, incluso con código, mientras que el equipo cuenta con poca capacidad de cómputo.

Ya les ocurrió que Google Colab dejara de funcionar al conectarse muchas personas de manera simultánea y ahora prueban alternativas, como ejecutar modelos pequeños en una computadora. El trabajo depende, además, de becarios que preparan los materiales y dictan los talleres. Kimura dice que aspiran a extender la duración de los talleres, pero que trabajan con muy pocos recursos. El proyecto continúa, además, sin financiamiento.

Gabriela Lorenzo, investigadora principal del CONICET y directora del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, propone reconstruir las decisiones que quedan fuera del producto final. “Creo que lo que hay que hacer es preguntar y escarbar en esa respuesta”, dice. Se puede recuperar la oralidad, pedir una justificación o indagar por qué se eligió un camino y no otro.

Lorenzo llama “agencia epistémica” a la capacidad de dirigir y asumir la responsabilidad sobre la producción y revisión del propio conocimiento. Si interviene un chatbot, una forma de rastrearla consiste en pedirle al estudiante que muestre sus intercambios: “Cómo fuiste cambiando tus preguntas, cómo analizaste sus respuestas, por qué elegiste esta y rechazaste la otra”. La responsabilidad por aquello que se acepta o se descarta, remarca, no se transfiere a la herramienta.

Para Carina Lion, doctora en Educación e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA, el problema alcanza las propias formas de evaluar. La IA generativa “hackea la evaluación”, afirma, porque obliga a revisar qué evidencias se buscan y qué sentido conserva una consigna que puede resolverse de manera automática.

Lion considera que el deslumbramiento inicial frente a las posibilidades de la inteligencia artificial empieza a dar paso a preguntas más críticas. Entre ellas menciona “qué delegamos, qué no delegamos, cuándo sustituye el pensamiento o cuándo ayuda el pensamiento, cuándo hay pereza cognitiva y cuándo hay soberanía cognitiva”. Propone, además, involucrar a los adolescentes en esa discusión: qué tareas creen que pueden automatizarse, cuáles vale la pena conservar y qué capacidades necesitarán en un mundo laboral que está cambiando.

Volver sobre el razonamiento de cada alumno lleva tiempo y exige estrategias que muchos docentes no trabajaron durante su propia formación. “Hay profesores que no dan abasto en cubrir todas las escuelas que tienen que cubrir, preparar las clases, corregir”, cuestiona Lorenzo. A eso se suma que se les pide actualizarse, hacer cursos y, muchas veces, pagarlos de su propio bolsillo. En este sentido, apunta a que faltan recursos y mejores vínculos entre escuelas, universidades y organismos científicos si se busca que las investigaciones educativas lleguen al aula.

Las reglas institucionales y las políticas educativas pesan en la misma dirección. “El docente no está aislado, está en un colectivo, está en una institución, está en un país”, subraya Lion. La experiencia del LINTI muestra cómo una propuesta ya desarrollada puede encontrar un límite en la duración de los talleres, la capacidad de cómputo o el financiamiento disponible.

Aun dentro de esas condiciones, el modo en que la tecnología entra al aula sigue dependiendo de decisiones pedagógicas concretas. En la escuela Esnaola, al ponerles voz a los personajes medievales, algunos grupos eligieron generarla con inteligencia artificial y otros preguntaron si podían grabarse ellos mismos. Los docentes dejaron ambas posibilidades abiertas: la tecnología estaba disponible, pero la decisión sobre cómo contar la historia siguió siendo de los estudiantes.

Fuente: Clarín