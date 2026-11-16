Pinamar presenta su Temporada 2027 con un lanzamiento en Buenos Aires y una gran celebración junto al mar

ZONALES

La ciudad realizará dos encuentros para dar la bienvenida al verano. Este lunes 16 de noviembre presentará su propuesta turística ante medios y representantes del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires. El viernes 28, en tanto, habrá una fiesta abierta al público con feria de emprendedores, intervenciones artísticas y un recital de Iván Noble junto a la banda local Una Manteca.





Pinamar comienza a poner en marcha la cuenta regresiva para el verano con el lanzamiento oficial de su Temporada 2027, que tendrá dos momentos centrales: una presentación institucional en la Ciudad de Buenos Aires y una celebración abierta a la comunidad en la costa.





El primer encuentro se realizará este lunes 16 de noviembre en el restaurante SOMMA, en la Ciudad de Buenos Aires. Participarán medios de comunicación locales y nacionales, representantes del sector privado y cámaras empresariales. Allí se darán a conocer las principales propuestas para el próximo verano y los atractivos que ofrece el destino, con sus playas, bosques y una agenda de actividades culturales y recreativas para distintos públicos.





La segunda convocatoria será el viernes 28 de noviembre, desde las 18, en el espacio anfiteatro ubicado en avenida Bunge y avenida del Mar. La propuesta estará dirigida tanto a residentes como a visitantes, con distintas actividades para compartir al aire libre y celebrar el comienzo de una nueva temporada.





Durante la jornada habrá DJ en vivo, feria de emprendedores y artesanos, además de artistas plásticos que realizarán intervenciones y pinturas en vivo. El cierre musical tendrá como protagonistas a Iván Noble y la banda pinamarense Una Manteca, en un concierto pensado para acompañar la bienvenida al verano.





“La invitación es a encontrarnos y dar juntos la bienvenida a una nueva temporada de verano”, expresó Alejandra Apolonio, secretaria de Turismo y Cultura municipal.





De esta manera, Pinamar prepara el inicio de una nueva temporada turística con una presentación destinada al sector y una propuesta cultural y musical para disfrutar junto a toda la comunidad.