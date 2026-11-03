Pettovello descartó que el Papa quiera dejar un mensaje sobre la política local en su visita

Mientras la Argentina se prepara para la llegada del papa León XIV este fin de semana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , habló sobre la mirada del Gobierno de cara a la visita del Sumo Pontífice y adelantó que el líder de la Iglesia Católica no buscará transmitir un mensaje político durante su estadía en el país.

“Ellos no tienen la intención de dar un mensaje político: van a hablar de temas de la Iglesia que tienen que ver con lo pastoral , con la protección de los vulnerables , con la pobreza ... ¿De que otro tema hablaría la Iglesia?“, consideró la funcionaria mileísta este martes.

Pettovello explicó que, debido a su rol en el ministerio, tiene una “relación fluida” con el episcopado y que fueron ellos los que le anticiparon la línea discursiva del Papa. “Hacer cualquier interpretación política direccionada al Gobierno es no conocer al Vaticano y la labor y responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo ”, remarcó.

La ministra mantuvo un encuentro con el Papa previo a que se confirmara su visita a la Argentina durante una audiencia en el Vaticano, junto a ministros de Iberoamérica que participaron del evento “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, en julio de este año.

Este martes, en diálogo con radio Mitre , subrayó: “ De ninguna el Papa va a venir a hacer un comentario de la política local . El problema es de los actores que quieren hacer política con una visita pastoral”.

Por otro lado, Pettovello se refirió a las supuestas críticas de la Iglesia Católica hacia el gobierno del presidente Javier Milei por la situación económica actual. “Los obispos no están en desacuerdo con la labor que viene haciendo el Ministerio de Capital Humano, más allá de que siempre hay algo para mejorar. No hablo de otras carteras…“, deslizó y añadió: ”En cuanto a lo que se maneja en Capital Humano, no hay quejas . Por supuesto que saben que seguimos trabajando y la tarea no está hecha. Hay un diálogo interesante. Me escuchan y los escucho, la relación es buena y fluida"

“ No reclaman mayor atención a los vulnerables , es una generalidad hacia todos. La Iglesia dice lo que tiene que decir, como el Papa. Eso es una mala interpretación de lo que dicen. Si le preguntan a un obispo sobre la morosidad, por ejemplo, qué va a decir: ‘Uh, si, qué mal la morosidad’ y no es direccionado al Gobierno. Si la mala relación no existe, por qué seguir insistiendo con eso”, dijo.

Respecto de las prioridades del área educativa, la ministra sostuvo que la formación docente “es fundamental”, remarcó la implementación de “una hora más de lengua y matemática en los colegios” y fundamentó el foco en la alfabetización inicial: “Se empieza por leer, escribir y luego comprender. Si no saben eso, mucho menos captar una idea”.

Por otro lado, detalló el estrecho vínculo que tiene con la organización Argentinos por la Educación , con quienes dialoga desde antes de asumir la gestión: “ Me ayudaron incluso a la planificación y a elegir gente que me pudiera acompañar”. En ese sentido, destacó el carácter apartidario de la entidad y valoró la reunión que mantuvieron con Milei: “Vinieron a hacer un reconocimiento por el compromiso por la alfabetización porque por primera vez pasó a ser una política de estado consistente , por los resultados de las pruebas Aprender”.

Ante un panorama que considera alarmante, propuso modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional , que impide difundir los resultados por establecimiento de las evaluaciones de desempeño: “Prohíbe publicar datos de aprendizaje en escuelas porque dice que estigmatiza. ¿Pero, sin datos cómo se planifican las políticas públicas?”.

El Gobierno busca eliminar esta restricción “para permitir la publicación de información sobre los resultados educativos de las escuelas, con el objetivo de que las familias puedan conocer y evaluar su desempeño”.

Finalmente, la ministra se refirió a las políticas sociales, indicó que la canasta básica alcanza “casi al 100% de las familias que necesitan asistencia” y precisó que aproximadamente 4.000.000 de niños están cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH) , dentro de un esquema de planificación centralizado, que evita ahora la superposición de distintos programas.

Fuente: La Nación