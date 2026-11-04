Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner tras el irónico mensaje de la expresidenta por la derrota de Trump: “Freedom is beautiful”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich cruzó este miércoles a Cristina Kirchner, luego de que la exmandataria, que cumple prisión domiciliaria por su condena de seis años en la causa Vialidad, publicó un irónico mensaje en redes sociales tras la derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos.

"Freedom is beautiful" (La libertad es hermosa), escribió Bullrich en su cuenta de X en respuesta a la expresidenta, quien apeló a la icónica frase "Beautiful morning" (Hermosa mañana), muy frecuente en las cargadas futbolísticas, para pronunciarse sobre el resultado de las elecciones estadounidenses.

La publicación de la exmandataria llegó al día siguiente de que los estadounidenses enviaron un contundente mensaje de rechazo a la gestión de Trump , sobre todo por la economía y el elevado costo de vida, y votaron masivamente a favor de la oposición demócrata.

Freedom is beautiful. https://t.co/zBV96CU8y4

Fuente: Clarín