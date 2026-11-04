Con la salida de Rafecas, en Comodoro Py quedarán vacantes cinco de los doce juzgados de instrucción

Este martes ingresó al Senado de la Nación el pliego del juez federal Daniel Rafecas para integrar la Cámara Nacional de Casación de la Capital , donde se revisan las sentencias de los 30 Tribunales Orales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando ese cambio se concrete, d e los doce juzgados federales porteños de instrucción, serán cinco los que estarán sin cubrir. Es el fuero donde se investiga la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos. El Consejo de la magistratura modificará en los próximos días su conformación y no se descarta una revisión integral de los concursos realizados para cubrir algunos de esos cargos.

A la fecha, el Ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques remitió a la Cámara Alta 189 pliegos que fueron aprobados y promulgados por el presidente Milei. En la actualidad, el Consejo de la Magistratura -responsable de la confección de las ternas para cubrir los cargos-, tiene 71 ternas nuevas.

El objetivo es reducir los 35,6% de cargos vacantes en el Poder Judicial, una cifra que respecto de los puestos de fiscales, trepa al 46%.

Pese al ritmo que imprimió el ministerio de Justicia, desde marzo a la fecha -cuando Mariano Cúneo Libarona renunció al cargo-, Comodoro Py el fuero donde se investiga la corrupción, sigue sumando cargos vacantes.

Con la decisión de ascender a Daniel Rafecas, titular del juzgado federal 3 y subrogando hace cuatro años el 6 -que pertenecía a Rodolfo Canicoba Corral-, para cubrir la Vocalía 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, serán cinco los juzgados sin titular en Comodoro Py.

La etapa de instrucción en los Tribunales de Retiro se organiza en doce juzgados de instrucción, de los cuales a la fecha hay cuatro sin cubrir y algunos, como el que ocupaba Sergio Torres -hoy presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires- desde hace siete años.

Entre los sillones vacíos se encuentra el que pertenecía a Canicoba Corral quien, renunció a su cargo en julio de 2020. En febrero de ese año había fallecido Claudio Bonadio: su cargo continúa sin cubrirse.

A la lista de los magistrados que se acogieron a la jubilación, se sumó en febrero de 2023 el ex titular del juzgado federal 9, Luis Rodríguez. Lo que elevó a cuatro los despachos que no se encuentran cubiertos con una juez en carácter de titular.

Ese número se verá aumentado si Daniel Rafecas logra que su pliego se apruebe en el Senado.

Entonces, casi la mitad de los juzgados de instrucción en Comodoro Py, estarán vacantes. Fuentes oficiales explicaron a Clarín que los concursos para esos puestos tienen diferentes instancias cumplidas en el Consejo de la Magistratura, “que el 18 de noviembre cambiará completamente su integración. Los concursos cuentan con la intervención de una subcomisión y sus integrantes también cambiarán”.

¿Qué significa esto? Con la nueva conformación del Consejo, no se descarta la revisión integral de los procesos para constituir las ternas. Es decir: llevará más tiempo cubrir los cargos vacíos de los Tribunales de Retiro.

Esa demora a su vez coincide con un proyecto del oficialismo para reformar la estructura de Comodoro Py: quieren una Sala menos en la Cámara Federal de Casación Penal -hoy tiene cuatro Salas con tres jueces cada una- y menos juzgados de instrucción .

Sin embargo, ante la consulta de Clarín se explicó que esa iniciativa “no es parte de la agenda urgente de los Consejeros” y como por ahora el Gobierno no logra los votos para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ni el Presupuesto 2027, “ difícil sería conseguir las manos para una reforma estructural que demandará acuerdos”.

El concurso 433, que se realizó para cubrir el despacho del juez Sergio Torres, se encuentra postergado en la Comisión de Selección desde el 26 de noviembre de 2025. La subcomisión C (Dres. Galderisi y Maques) propuso como primera terna a Diego Arce (secretario del juez Ariel Lijo), Lionel Guillermo Gómez Barbella y Julio César Di Giorgio.

La lista complementaria está integrada por orden de mérito por: Maximiliano Iturburu, Julio Gonzalo Miranda; Viviana Helena Sánchez Rodríguez, Raúl Alejandro Roust y María Elisa Gaeta.

En un proceso unificado se llevó a cabo del Concurso 450, para la cobertura de los juzgados 6 (Canicoba Corral), 9 (Luis Rodríguez) y el 11 (Claudio Bonadio).

Fuentes oficiales indicaron a Clarín que en este caso interviene la subcomisión D (Dres. Lugones y Roca). El 7 de febrero de 2022 se aprobó la propuesta de dicha comisión cuya terna se compone por Gonzalo Segundo Rua; Pablo César Cina; y Mabel Elena Castelnuovo.

La segunda terna aprobada la integran: Albertina Anatonia Caron; Matías Alejandro Latino; y, Raúl Alejandro Roust. Su lista complementaria está conformada por: Pablo Javier Flores; Federico Agustín Gasipi; Javier Teodoro Álvarez, Leandro Gabriel D’Ascenzo; Carlos Ezequiel Oneto; y Santiago Emmanuel Zurzolo Suárez.

Ante ese escenario, indicaron fuentes oficiales a Clarín , hay que esperar “la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, y conocer la agenda de trabajo con la que llegan”. A esa información se sumó otro dato: “Es posible que los nuevos consejeros pidan revisar la constitución de las ternas en estos concursos”.

En la actualidad, el juez Rafecas tiene a su cargo dos juzgados: el suyo y subroga el que correspondía a Rodolfo Canicoba Corral.

La situación se repite en otros casos. Ariel Lijo, titular del juzgado federal 4, subroga desde comienzos de este año el despacho 11 que pertenecía a Bonadio.

E juez Sebastián Ramos además de su juzgado tiene a cargo el número 9, que pertenecía a Luis Rodríguez.

En el caso del juzgado que dejó en 2019 Sergio Torres, es el juez Julián Ercolini quien lo subroga.

Así, lo que se había postulado como un paliativo se convirtió en la norma: el sistema de subrogancias es lo que permite que se cubran los despachos vacantes donde se investiga la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico.

El pliego enviado al Senado cuenta con las firmas del presidente Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con impulso del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La candidatura se apoya en el concurso judicial realizado en 2018 para ese tribunal, órgano que tiene a su cargo la revisión de los fallos emitidos por los 30 tribunales orales en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es un paso importante y esperado” , señalaron a Clarín fuentes allegadas al magistrado, sobre todo, teniendo en cuenta la frustrada propuesta para ser Procurador General.

Su cargo podría ser acumulado con el concurso de los juzgados 9, 6 y 11. Todo supeditado a la nueva conformación del nuevo Consejo de la Magistratura.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín